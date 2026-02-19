Publicidade digital: avanço requer mais Gestores de Anúncios

O investimento em publicidade digital no Brasil somou R$ 37,9 bilhões em 2024, crescimento de 8% em relação a 2023, segundo dados divulgados pela Exame. Entre os canais analisados, as redes sociais concentraram 53% do total investido, mantendo-se como o principal destino dos aportes no mercado.

Outro estudo, com recorte na América Latina e publicado pela IstoÉ Dinheiro, aponta que 63% do investimento total em mídia foi direcionado a canais digitais em 2024, com quatro em cada cinco anunciantes investindo no ambiente digital. De acordo com o levantamento, o formato de vídeo concentrou 60% da veiculação, enquanto artes estéticas corresponderam a 40%.

Gabriel Martins, especialista em Gestão de Anúncios e estrategista digital, avalia que o atual cenário do mercado de anúncios online no Brasil está em expansão e amadurecimento, e considera que o crescimento é impulsionado pela digitalização dos negócios, pelo aumento do consumo online, pelo maior uso de redes sociais e pela busca das empresas por canais mensuráveis e escaláveis de aquisição de clientes.

"Para qualquer negócio ou profissional autônomo, a presença na internet tornou-se indispensável, já que a ausência em buscas no Google ou nas Redes Sociais compromete a própria existência no mercado. Nesse cenário, a gestão de anúncios surge como uma oportunidade para pessoas físicas, microempreendedores, empresas de diferentes portes e profissionais autônomos oferecerem produtos e serviços de forma mais certeira, alcançando o público-alvo e seus potenciais clientes", afirma Gabriel Martins.

Gestor de Anúncios

O gestor de anúncios é o profissional responsável por criar campanhas de anúncios online, mais comumente no Facebook e Instagram (Meta Ads), Google Ads e YouTube Ads e, com isso, gerar leads qualificados para suprir uma necessidade definida pela empresa ou um profissional autônomo que depende de agenda para venda de seus serviços.

"O papel desse profissional é transformar objetivos de negócio em campanhas pagas rentáveis, gerando tráfego qualificado, leads ou vendas, otimizando investimentos e conectando mídia paga à estratégia comercial da empresa. Além da atuação com negócios locais e profissionais autônomos, há também a possibilidade de trabalhar no mercado digital com infoprodutores", esclarece o profissional.

Segundo o estrategista, as competências técnicas indispensáveis para quem deseja atuar com gestão de anúncios online são o domínio das plataformas de anúncios, a capacidade de leitura de métricas e tomada de decisão baseada em dados, habilidade para a criação de copywriting e peças publicitárias, conhecimento sobre estrutura de funil, gestão de orçamento e visão estratégica de negócio.

De acordo com Gabriel Martins, as principais oportunidades de carreira e modelos de atuação existentes hoje são como freelancer, gestor interno em empresas, especialista em agências, consultor estratégico, gestor de lançamentos ou empreendedor com sua própria operação de tráfego pago.

"O que notamos é que, a longo prazo, o modelo que mais gera liberdade financeira para o gestor de anúncios é atuando como profissional autônomo, com diversidade de contratos de prestação de serviços de um, três, seis ou até doze meses, pois proporciona uma renda maior e certa previsibilidade", comenta o especialista.

Análise de dados e algoritmos

Para Gabriel Martins, a análise de dados e métricas influencia as decisões de campanha e os resultados obtidos nos anúncios digitais porque orienta otimizações de público, criação de peças publicitárias, orçamento e objetivos, permitindo identificar o que gera resultado.

"Sem análise de dados, as decisões se tornam intuitivas e o risco de prejuízo aumenta. Quanto mais resultados com menor investimento o gestor conseguir gerar, melhor para o contratante e para ele, considerando que os resultados significam continuidade da contratação dos seus serviços", pontua o especialista.

O estrategista ressalta que, em relação aos resultados da marca, a responsabilidade em gerar leads qualificados é do gestor de anúncios, mas a prestação do serviço, o bom atendimento e recepção do cliente é de responsabilidade da empresa que o contratou.

Conforme destaca o profissional, para se manter preparado para as frequentes mudanças nas plataformas e nos algoritmos, o gestor de anúncios deve acompanhar atualizações oficiais das plataformas, participar de comunidades e eventos do mercado, testar constantemente novas estratégias e manter uma rotina contínua de estudo e análise prática.

"Nos próximos anos, o segmento de anúncios online deve ser impactado pelo maior uso de automação e inteligência artificial, pelo foco em dados próprios, pela integração mais forte entre tráfego, vendas e CRM e pela valorização de profissionais estratégicos, com redução de espaço para gestores apenas operacionais", observa Gabriel Martins.

De acordo com o relatório Mercado de plataformas de anúncios digitais, publicado pela editora e repositório de pesquisas de mercado Business Research Insights, o mercado global deve alcançar US$ 1,67 trilhão até 2034, com taxa média de crescimento anual de 10,39%.

Para o estrategista, seguindo estas orientações, quem tiver interesse em começar a atuar nesta área pode aproveitar um mercado em ascensão, e ainda com baixo número de profissionais qualificados.