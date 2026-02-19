Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU

Presidente falou em Cúpula sobre Impacto da IA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/02/2026 às 10h04

Em discurso na Cúpula sobre o Impacto da inteligência Artificial, em Nova Délhi, na Índia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira (19) um modelo de governança global da inteligência artificial liderada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“A Quarta Revolução Industrial avança rapidamente enquanto o multilateralismo recua perigosamente. É nesse contexto que a governança global da inteligência artificial assume um papel estratégico. Toda inovação tecnológica de grande impacto possui caráter dual e nos confronta com questões éticas e políticas.”

Em sua fala, Lula destacou a iniciativa chinesa de criação de uma organização internacional para cooperação em inteligência artificial, com foco em países em desenvolvimento, além da Parceria Global em Inteligência Artificial, desenvolvida no âmbito do G7 (o grupo das maiores economias do mundo) sob as presidências canadense e francesa.

“Mas nenhum desses foros substitui a universalidade das Nações Unidas para uma governança internacional da inteligência artificial que seja multilateral, inclusiva e orientada ao desenvolvimento”, avaliou o presidente.

Lula acrescentou que a revolução digital e a inteligência artificial impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética, mas também podem fomentar discursos de ódio, desinformação, pornografia infantil e feminicídio.

“Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Os algoritmos não são apenas aplicações de códigos matemáticos que sustentam o mundo digital”, disse.

“O Brasil defende uma governança que reconheça a diversidade de trajetórias nacionais e garanta que a Inteligência Artificial fortaleça a democracia, a coesão social e a soberania dos países”, concluiu.

Entenda

A Cúpula sobre o Impacto da inteligência Artificial em Nova Délhi é o quarto encontro do chamado Processo de Bletchley, uma série de reuniões intergovernamentais sobre segurança e governança de inteligência artificial, iniciada em Bletchley Park, no Reino Unido, em novembro de 2023.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Lula sanciona, com vetos, reajuste salarial para cargos do Legislativo

Penduricalhos vetados permitiam salários acima do teto constitucional

 (Foto: Divulgação R7)
Política Há 2 dias

Desfile de Lula no Carnaval do Rio pode voltar a ser alvo do TSE

Para o partido, o desfile da Acadêmicos de Niterói caracterizou abuso de poder político e econômico ao utilizar recursos públicos para promover a imagem de Lula em contexto pré-eleitoral.

 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
Política Há 4 dias

Em reunião com Lula, Juliana Brizola pediu apoio e ofereceu vice ao PT

Pela proposta dos pedetistas, o PT teria direito a escolher e indicar o candidato a vice-governador. As duas vagas para o Senado ficariam com Paulo Pimenta (PT) e Manuela D’Ávila (PSOL).
Política Há 4 dias

Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio

Unidade foi reestruturada com R$ 100 milhões em investimentos federais

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 4 dias

Lula inaugura emergência em hospital público do Rio de Janeiro

Unidade faz atendimentos de alta e média complexidade

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
34° Sensação
2.21 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Projeto isenta desempregados e pessoas de baixa renda de taxa em concursos públicos
Economia Há 11 minutos

Prévia do PIB aponta crescimento de 2,5% da economia em 2025
Câmara Há 11 minutos

Projeto cria política nacional para incentivar hortas em áreas urbanas
Produção Leiteira Há 24 minutos

Com calor intenso e pouca chuva, produção de leite registra queda no norte do RS
Geral Há 26 minutos

Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,34%
Euro
R$ 6,13 -0,68%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,162,98 -0,50%
Ibovespa
186,333,38 pts 0.17%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias