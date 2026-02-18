Felino é visto com filhotes no interior de Panambi e mobiliza moradores

Moradores do interior de Panambi relataram o avistamento de uma onça, aparentemente acompanhada de dois filhotes, circulando pela região. Conforme agricultores das proximidades, ao perceberem a presença de pessoas, os animais fugiram rapidamente pela vegetação. Um morador conseguiu registrar imagens do momento em que eles se deslocavam pela área.

Como a onça-parda se movimenta com agilidade e pode percorrer longas distâncias, existe a possibilidade de que sejam os mesmos animais vistos recentemente em municípios vizinhos.

De acordo com a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), ataques da espécie a humanos são raros e geralmente ocorrem apenas quando o animal está acuado, sem possibilidade de fuga, ou em defesa dos filhotes. Normalmente, a onça adota um comportamento de intimidação e, em seguida, se afasta.

Também conhecida como leão-baio, a onça-parda possui alimentação variada, incluindo capivaras, veados, aves domésticas e pequenos mamíferos.

A Patram reforça que matar animais silvestres é crime ambiental, sujeito a multa e detenção, com agravantes em caso de espécie ameaçada ou ocorrência em área de preservação.

