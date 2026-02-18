Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde

Candidatos poderão consultar dados definitivos, após recursos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 14h59
CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli

Os resultados individuais dos candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU 2) serão divulgados na tarde desta quarta-feira (18). Cada candidato poderá acessar, a partir das 16h, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as suas informações sobre os dados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos, e dos procedimentos de cotas; e resposta dos pedidos de revisão, entre outros.

As informações também estarão disponíveis nos canais oficiais do CNU 2 .

Também serão publicadas no site da FGV as listas completas, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, agora na versão definitiva pós-recursos.

Nesta quinta-feira (19), o Diário Oficial da União (DOU) divulgará apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não trará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) realizará até três convocações para a confirmação de interesse das pessoas candidatas tanto para os cursos ou programas de formação, quanto para a nomeação nos cargos/especialidades para os quais estão classificadas. Quem não confirmar o interesse estará eliminado do cargo/especialidade da convocação.

Os candidatos que tiveram decisão judicial (sub judice) para continuar no concurso estarão em outra lista de classificação final, até o trânsito em julgado da decisão que fundamenta sua participação.

Confira as informações sobre o assunto no Repórter Brasil , da TV Brasil

Próximas divulgações

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando serão divulgados os resultados preliminares com a classificação e ocorrerá a primeira convocação para confirmação de interesse.

Na sexta-feira (20), sai a informação mais aguardada: as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera e o edital da 1ª convocação para a confirmação de interesse.

A confirmação de interesse é obrigatória para todas os candidatos convocados, independentemente do tipo de vaga ou cargo. Ou seja: vale para cargos com curso de formação e para vagas imediatas.

Na segunda-feira (23), termina o prazo para os candidatos convocados se manifestarem na 1ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. A confirmação deverá ser feita até 23h59, somente pelo site da FGV.

Segunda rodada

Já na sexta-feira (27), somente no site da FGV, sai a divulgação das listas de convocação para a segunda rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

A partir dessa divulgação, os candidatos terão o prazo de 28 de fevereiro, a partir das 10h, até as 23h59 do dia 02 de março para se manifestarem na segunda rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deve ser feita somente no site da FGV

Terceira rodada

No dia 6 de março serão divulgadas no site da FGV as listas de convocação para a terceira rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

Os candidatos terão o prazo de 10h do dia 07 de março até 23h59 do dia 09 do mesmo mês para se manifestarem na 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deverá ser feita somente no site da FGV.

No dia 16 de março sai no Diário Oficial da União e no site da FGV, a divulgação das classificações finais das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
