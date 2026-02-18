Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua

Os desfiles das escolas de samba chegaram ao fim na quarta-feira de cinzas (18), e os seis postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no Sambódromo, encerraram a operação totalizando 2.843 pacientes atendidos. Desses, 167 precisaram ser encaminhados a hospitais da rede. Somente nesta última noite (17) do Grupo Especial das escolas de samba houve 800 atendimentos e 37 transferências.

Segundo a SMS, entre os dias 24 de janeiro e 17 de fevereiro, os quatro postos de atendimento médico montados para o carnaval de rua no centro e na zona sul do Rio realizaram 694 atendimentos, com 89 transferências para hospitais da rede para cuidados mais complexos.

As principais causas de atendimento foram descompensação de doenças crônicas; picos de pressão; mal-estar e fadiga devido ao esforço do desfile, peso das fantasias e calor; dor de cabeça; cortes; entorses; lesões ortopédicas; contusões e intoxicação devido, principalmente, ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas.

Ações da Vigilância Sanitária

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) lavrou nove autos de infração por questões como ausência de documentação exigida e condições higiênico-sanitárias insatisfatórias no Sambódromo. Nesses casos, as equipes orientaram a força de trabalho para que os ajustes e correções fossem realizados.

Lixo

A Operação Carnaval 2026 da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) recolheu 296,3 toneladas de resíduos na terça-feira em todos os pontos de folia.

Foram 55,5 toneladas de resíduos após a última noite do desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, sendo 35,4 toneladas na área interna e 20,1 toneladas na parte externa e no entorno do Sambódromo, somando 242,2 toneladas em cinco dias de desfiles.

Os blocos de rua que saíram na terça-feira, os bailes populares nos bairros e na Cinelândia e os desfiles dos blocos de embalo da Avenida Chile-Bira Presidente geraram 217,1 toneladas de resíduos nessa terça-feira, com destaque para o Bloco Cordão do Carrapato, com 17,2 toneladas.

Os blocos, bailes e desfiles de embalo acumulam 1.100 toneladas de resíduos desde o pré-carnaval. A noite de terça-feira, na Intendente Magalhães, gerou 23,7 toneladas de resíduos, somando 79 toneladas em quatro dias de desfiles.

A Operação Carnaval 2026 da Comlurb contabiliza 1.421,2 toneladas de resíduos desde o pré-carnaval.