Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Inmet alerta para chuvas fortes no Sudeste e no Paraná

Instituto aponta risco em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 13h58
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (18) um alerta laranja para chuvas e ventos intensos em grande parte do estado de São Paulo e também em algumas regiões dos estados de Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

O alerta laranja indica situação de perigo e é o segundo de maior gravidade na escala utilizada pelo Inmet, abaixo somente do alerta vermelho.

Segundo o Inmet, as chuvas podem variar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou representar um acumulado entre 50 e 100 mm por dia. Já os ventos podem atingir até 100 quilômetros por hora.

O alerta estará em vigor até as 10h de quinta-feira (19) e vale para praticamente todo o estado paulista, além do Triângulo Mineiro, Sul Fluminense, Zona da Mata, Oeste e Sul de Minas, Norte Pioneiro Paranaense e regiões metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo informa que as chuvas fortes devem atingir principalmente a faixa leste do estado e são provocadas pela passagem de uma frente fria em alto-mar.

Nesta quarta (18), as chuvas são esperadas à tarde, com previsão de raios, fortes rajadas de vento e até queda de granizo. Para quinta (19) ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas, por vezes fortes.

Já na sexta-feira (20), a previsão para o estado de São Paulo é de sol entre nuvens, o que pode elevar as temperaturas. No decorrer do dia, o calor e a alta umidade podem provocar pancadas de chuva isoladas com raios e rajadas de vento

A Defesa Civil recomenda maior atenção para as regiões que fazem divisa com Minas Gerais e o leste paulista, onde há risco de transtornos.

Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
