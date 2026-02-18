Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Início da Quaresma – Quarta-feira de Cinzas

Tenente Portela será marcada por Missa com imposição das cinzas, coleta de alimentos, Via-Sacra nas sextas-feiras e a 1ª Caminhada Penitencial marcam o período quaresmal na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Rádio Alto Uruguai
18/02/2026 às 11h02
Início da Quaresma – Quarta-feira de Cinzas
(Foto: Divulgação Redes Sociais)

Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, às 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, será celebrada a Santa Missa que marca oficialmente o início da Quaresma. A celebração contará com a tradicional bênção e imposição das cinzas, um dos momentos mais significativos para os católicos.

Durante o rito, os fiéis recebem sobre a cabeça ou na testa a cruz de cinzas, recordando as palavras: “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás”. Este gesto simboliza humildade, conversão e renovação espiritual.

Além da celebração, também será realizada coleta de alimentos, reforçando o espírito de solidariedade e partilha que caracteriza este tempo litúrgico.

Programação da Quaresma em Tenente Portela

Durante todo o período quaresmal, a comunidade é convidada a momentos especiais de oração e reflexão:

Todas as sextas-feiras, às 18h, haverá Via-Sacra na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.
A Via-Sacra recorda o caminho de Jesus até o Calvário, convidando os fiéis à meditação sobre o sofrimento, o amor e o sacrifício de Cristo.

1ª Caminhada Penitencial pelas Capelas

No domingo, dia 22, acontecerá a 1ª Caminhada Penitencial pelas Capelas.

Saída: 05h30 da Igreja Matriz

Destino inicial: Capela São José Operário

Percurso: Passagem por 8 capelas, com pausas para oração e reflexão em cada comunidade

Encerramento: Santa Missa às 19h na Igreja Matriz

Durante a missa haverá confissões

A caminhada representa um verdadeiro gesto de fé e penitência. Ao longo do trajeto, os participantes terão momentos de silêncio, oração e espiritualidade, fortalecendo a união entre as comunidades e aprofundando o sentido da conversão quaresmal.

Quarta-feira de Cinzas e o significado da Quaresma

A Quarta-feira de Cinzas (18) marca o início da Quaresma e também a abertura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)**.

Paróquias de toda a região promovem missas neste dia com a imposição das cinzas. Durante as celebrações, os fiéis recebem a cruz de cinzas como sinal de que “o homem veio do pó e ao pó voltará”. Também são convidados ao jejum e à abstinência de carne, práticas tradicionais deste tempo litúrgico.

A Quaresma, com duração de 40 dias, é um período marcado por:

Jejum

Penitência

Oração

Partilha

Ela prepara os cristãos para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão, quando se celebra a Ressurreição de Cristo.

Todos os anos, a CNBB apresenta a Campanha da Fraternidade, como caminho concreto de conversão pessoal e social durante esse período.

Celebrações na Região

Diversos municípios da região também realizam celebrações especiais:

Humaitá – Na Paróquia Santa Cecília, haverá missa com imposição das cinzas às 19h30min na igreja matriz, com abertura do ano da catequese. Pela manhã houve celebração às 8h.

Sede Nova – Na Paróquia São José, a missa inicia às 19h na matriz.

São Martinho – Na Paróquia São Martinho Bispo, a celebração será às 19h30min.

Três Passos – Na Paróquia Santa Inês, a missa ocorre às 20h na igreja matriz.

Bom Progresso – A celebração será às 19h30.

Padre Gonzales – Na Paróquia Santa Terezinha, missa às 19h na matriz.

Crissiumal – Na Paróquia Três Santos Mártires das Missões, haverá missas às 15h e às 19h, com sacerdote atendendo confissões.

Nova Candelária – Na Paróquia Nossa Senhora da Purificação, a missa inicia às 19h30min.

Campanha da Fraternidade 2026

A Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propõe neste ano a reflexão sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana.

Com o tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), a campanha convida a Igreja e a sociedade a olhar para a realidade de milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a uma casa adequada.

A escolha do tema acolhe sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas e reforça o compromisso histórico da Igreja com a defesa dos direitos sociais e da justiça.

Dados preocupantes reforçam a urgência da reflexão:

6,2 milhões de famílias não possuem moradia adequada

Cerca de 328 mil pessoas vivem em situação de rua

Para a campanha, a casa é a porta de entrada para todos os demais direitos. Sem moradia, faltam segurança, saúde, educação e dignidade.

Inspirada na Encarnação de Cristo – “Ele veio morar entre nós” – a proposta é um chamado à conversão pessoal e social, para que cada cristão transforme fé em ação concreta.


Programação da 1° Caminhada Penitencial de Tenente Portela








■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli
Geral Há 11 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde

Candidatos poderão consultar dados definitivos, após recursos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 11 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua

Bailes, blocos e desfiles de embalo somam 1.100 toneladas de resíduos

 -
Fazenda Há 43 minutos

Governo do Estado recuperou R$ 25 bilhões em dívidas tributárias desde 2019

Desde 2019, o governo do Estado recuperou R$ 25,7 bilhões em dívidas de impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITCD), colocando os recursos diretamente n...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Inmet alerta para chuvas fortes no Sudeste e no Paraná

Instituto aponta risco em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Geral Há 2 horas

Carnaval: bombeiros salvam 348 vítimas de afogamento no litoral de SP

Maior número de casos ocorreu na baixada santista

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.93 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 8 minutos

Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
Geral Há 9 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
Geral Há 9 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
Agricultura Há 40 minutos

Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho
Educação Há 40 minutos

Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,38%
Euro
R$ 6,18 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,023,29 -0,65%
Ibovespa
186,754,48 pts 0.16%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias