Início da Quaresma – Quarta-feira de Cinzas

Nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, às 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, será celebrada a Santa Missa que marca oficialmente o início da Quaresma. A celebração contará com a tradicional bênção e imposição das cinzas, um dos momentos mais significativos para os católicos.

Durante o rito, os fiéis recebem sobre a cabeça ou na testa a cruz de cinzas, recordando as palavras: “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás”. Este gesto simboliza humildade, conversão e renovação espiritual.

Além da celebração, também será realizada coleta de alimentos, reforçando o espírito de solidariedade e partilha que caracteriza este tempo litúrgico.

Programação da Quaresma em Tenente Portela

Durante todo o período quaresmal, a comunidade é convidada a momentos especiais de oração e reflexão:

Todas as sextas-feiras, às 18h, haverá Via-Sacra na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

A Via-Sacra recorda o caminho de Jesus até o Calvário, convidando os fiéis à meditação sobre o sofrimento, o amor e o sacrifício de Cristo.

1ª Caminhada Penitencial pelas Capelas

No domingo, dia 22, acontecerá a 1ª Caminhada Penitencial pelas Capelas.

Saída: 05h30 da Igreja Matriz

Destino inicial: Capela São José Operário

Percurso: Passagem por 8 capelas, com pausas para oração e reflexão em cada comunidade

Encerramento: Santa Missa às 19h na Igreja Matriz

Durante a missa haverá confissões

A caminhada representa um verdadeiro gesto de fé e penitência. Ao longo do trajeto, os participantes terão momentos de silêncio, oração e espiritualidade, fortalecendo a união entre as comunidades e aprofundando o sentido da conversão quaresmal.

Quarta-feira de Cinzas e o significado da Quaresma

A Quarta-feira de Cinzas (18) marca o início da Quaresma e também a abertura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)**.

Paróquias de toda a região promovem missas neste dia com a imposição das cinzas. Durante as celebrações, os fiéis recebem a cruz de cinzas como sinal de que “o homem veio do pó e ao pó voltará”. Também são convidados ao jejum e à abstinência de carne, práticas tradicionais deste tempo litúrgico.

A Quaresma, com duração de 40 dias, é um período marcado por:

Jejum

Penitência

Oração

Partilha

Ela prepara os cristãos para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão, quando se celebra a Ressurreição de Cristo.

Todos os anos, a CNBB apresenta a Campanha da Fraternidade, como caminho concreto de conversão pessoal e social durante esse período.

Celebrações na Região

Diversos municípios da região também realizam celebrações especiais:

Humaitá – Na Paróquia Santa Cecília, haverá missa com imposição das cinzas às 19h30min na igreja matriz, com abertura do ano da catequese. Pela manhã houve celebração às 8h.

Sede Nova – Na Paróquia São José, a missa inicia às 19h na matriz.

São Martinho – Na Paróquia São Martinho Bispo, a celebração será às 19h30min.

Três Passos – Na Paróquia Santa Inês, a missa ocorre às 20h na igreja matriz.

Bom Progresso – A celebração será às 19h30.

Padre Gonzales – Na Paróquia Santa Terezinha, missa às 19h na matriz.

Crissiumal – Na Paróquia Três Santos Mártires das Missões, haverá missas às 15h e às 19h, com sacerdote atendendo confissões.

Nova Candelária – Na Paróquia Nossa Senhora da Purificação, a missa inicia às 19h30min.

Campanha da Fraternidade 2026

A Campanha da Fraternidade 2026, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propõe neste ano a reflexão sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana.

Com o tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), a campanha convida a Igreja e a sociedade a olhar para a realidade de milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a uma casa adequada.

A escolha do tema acolhe sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas e reforça o compromisso histórico da Igreja com a defesa dos direitos sociais e da justiça.

Dados preocupantes reforçam a urgência da reflexão:

6,2 milhões de famílias não possuem moradia adequada

Cerca de 328 mil pessoas vivem em situação de rua

Para a campanha, a casa é a porta de entrada para todos os demais direitos. Sem moradia, faltam segurança, saúde, educação e dignidade.

Inspirada na Encarnação de Cristo – “Ele veio morar entre nós” – a proposta é um chamado à conversão pessoal e social, para que cada cristão transforme fé em ação concreta.





Programação da 1° Caminhada Penitencial de Tenente Portela

















■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









