Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carnaval 2026: PM do Rio prende 458 suspeitos de crimes

Polícia recupera 97 celulares furtados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 11h06

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta quarta-feira (18), o balanço das ações realizadas entre os dias 13 e 17 de fevereiro durante o carnaval. Segundo a PM, 458 suspeitos foram presos, número 15% superior ao anotado em 2025. Também foram apreendidos 74 adolescentes por atos infracionais, representando aumento de 28% em relação ao ano anterior.

Foram recuperados 97 telefones celulares – número recorde - diretamente das mãos de suspeitos, crescimento de 169% na comparação com o carnaval passado.

Ao longo do período, mais de 12.500 policiais militares foram empregados em um esquema de policiamento ostensivo e ininterrupto.

“As ações de revista nos acessos aos blocos e megablocos integraram a estratégia preventiva da corporação para reduzir delitos oportunistas e combater a economia do crime, retirando de circulação objetos utilizados para intimidação e furtos rápidos, especialmente de celulares - produtos que alimentam cadeias ilegais de revenda”, explica a Polícia Militar.

Durante o período carnavalesco, recursos de tecnologia empregados no policiamento auxiliaram na localização de um indivíduo com mandado de prisão em aberto durante evento na região do Cacuia, Ilha do Governador. Após alerta do sistema de reconhecimento facial, equipes do 17º BPM realizaram a abordagem e confirmaram a identidade do foragido do sistema prisional.

Defesa do Consumidor

O combate a bebidas falsificadas, a venda de produtos sem procedência, a oferta de alimentos vencidos e a falta de acessibilidade estiveram entre as ações dos agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ que, durante os desfiles das escolas de samba, multaram sete camarotes.

Para o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a ausência de estrutura adequada representou uma falha grave. “A acessibilidade não é um diferencial, é uma obrigação legal. Quando um espaço não garante condições adequadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ele fere direitos básicos do consumidor como a igualdade, a segurança e a adequada prestação do serviço. Estamos falando de dignidade, inclusão e respeito à lei”, avaliou.

Além da acessibilidade, a fiscalização também analisou a qualidade e a procedência das bebidas, bem como a comercialização de alimentos. Alguns estabelecimentos descumpriram normas básicas como a exposição clara de preços e a afixação do cartaz do Procon 151.

Blocos de rua

O Laboratório Itinerante do Consumidor também esteve presente em blocos de rua no centro do Rio e na zona sul. Ao todo, até ontem (17), foram apreendidos cerca de 50 litros de bebidas com indícios de falsificação ou sem procedência, entre elas whisky , cachaça e vodka .

“A bebida falsificada não é apenas uma fraude: é uma ameaça à vida. Nosso trabalho foi retirar esses produtos de circulação e alertar a população sobre os riscos desse consumo”, finalizou Gutemberg.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli
Geral Há 14 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde

Candidatos poderão consultar dados definitivos, após recursos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 14 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua

Bailes, blocos e desfiles de embalo somam 1.100 toneladas de resíduos

 -
Fazenda Há 46 minutos

Governo do Estado recuperou R$ 25 bilhões em dívidas tributárias desde 2019

Desde 2019, o governo do Estado recuperou R$ 25,7 bilhões em dívidas de impostos estaduais (ICMS, IPVA e ITCD), colocando os recursos diretamente n...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Inmet alerta para chuvas fortes no Sudeste e no Paraná

Instituto aponta risco em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Geral Há 2 horas

Carnaval: bombeiros salvam 348 vítimas de afogamento no litoral de SP

Maior número de casos ocorreu na baixada santista

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.93 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 8 minutos

Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
Geral Há 9 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
Geral Há 9 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
Agricultura Há 40 minutos

Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho
Educação Há 40 minutos

Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,38%
Euro
R$ 6,18 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,023,29 -0,65%
Ibovespa
186,754,48 pts 0.16%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias