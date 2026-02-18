Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Rio Grande do Sul registra 30 mortes violentas e acidentais durante o feriado de Carnaval

Balanço parcial aponta alta incidência de homicídios e ocorrências fatais em diversas regiões do estado até esta terça-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
18/02/2026 às 10h56
(Foto: Rádio Minuano/Reprodução)

O Rio Grande do Sul contabilizou 30 mortes por causas violentas ou acidentais desde o início das festividades de Carnaval, conforme balanço atualizado na tarde de ontem. O levantamento estatístico revela que, somente nas últimas 24 horas, foram confirmados sete novos homicídios, além de uma tragédia familiar em um incêndio residencial e dois óbitos por afogamento.

Com esses números, o período festivo soma, ao todo, 12 assassinatos, um feminicídio, três mortes em incêndio, cinco afogamentos e 11 vítimas em acidentes de trânsito em todo o território gaúcho.

A violência urbana concentrou-se na Região Metropolitana e em cidades do interior. Em Alvorada, um homem morreu após agressões motivadas por um suposto furto, enquanto Porto Alegre registrou dois ataques a tiros nos bairros e vilas da capital.

No Sul do estado, em Pelotas, uma execução em frente a uma residência marcou o quarto homicídio do ano no município. Outro crime de destaque ocorreu em Campo Bom, onde um homem de 32 anos foi surpreendido e morto a tiros dentro de uma casa enquanto entregava um aparelho celular consertado a um amigo.

No Norte do estado, uma ocorrência de homicídio seguido de suicídio mobilizou a Brigada Militar no interior de Sarandi. Um morador local foi morto ao tentar intervir em uma briga; o autor do crime tirou a própria vida durante a tentativa de abordagem policial, sem que houvesse disparos por parte dos agentes.

Paralelamente, em Santa Maria, na Região Central, um incêndio em uma residência de madeira vitimou um casal e seu filho de apenas um ano na madrugada de ontem. As autoridades competentes ainda investigam as causas que deram início às chamas.

O balanço das fatalidades também inclui episódios de afogamento em áreas rurais e de lazer. Em Capivari do Sul, um idoso de 82 anos perdeu a vida após cair em um valo durante uma pescaria.

Já em Frederico Westphalen, no Médio Alto Uruguai, um adolescente de 16 anos morreu em uma cachoeira no Parque da Faguense, no ponto conhecido como “Panelão”.

As equipes de segurança e salvamento mantêm o alerta para o restante da semana, reforçando a necessidade de cautela em balneários e rodovias para evitar que o número de ocorrências continue a subir.



