Patrulhamento na Barragem do Rio Uruguai resulta na apreensão de mais de mil metros de redes de pesca

Além do caráter repressivo contra crimes ambientais, a equipe da Polícia Ambiental utilizou a operação para promover ações educativas junto aos frequentadores da barragem

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
18/02/2026 às 10h12
(Foto: Divulgação LA+)

A Brigada Militar, através do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (3º BPAmb BM), executou uma ofensiva de fiscalização aquática na Barragem do Rio Uruguai nesta terça-feira, 17. A ação integra o cronograma das operações Força Verde e Carnaval RS 2026, focadas na preservação dos recursos naturais e na segurança durante o período festivo.

Durante as diligências em Marcelino Ramos, as guarnições retiraram do ambiente aquático cerca de 1.050 metros de redes de pesca instaladas de forma irregular, combatendo práticas que comprometem a fauna local.

Os materiais apreendidos foram recolhidos para os devidos procedimentos administrativos. Em relação aos peixes capturados pelos petrechos proibidos, os policiais ambientais realizaram a devolução imediata dos exemplares que ainda apresentavam sinais vitais ao seu habitat natural, conforme determinam as diretrizes da legislação ambiental vigente.

O monitoramento contínuo nestas áreas busca coibir a pesca predatória, especialmente em pontos estratégicos de reprodução e grande circulação de espécies nativas da bacia do Rio Uruguai.

Além do caráter repressivo contra crimes ambientais, a equipe da Polícia Ambiental utilizou a operação para promover ações educativas junto aos frequentadores da barragem. Pescadores e demais usuários do espelho d'água foram abordados e orientados sobre as normas de navegação segura. 

As operações integradas devem seguir ao longo de todo o feriado de Carnaval em diferentes mananciais do estado. A Brigada Militar destaca que o patrulhamento preventivo é essencial para equilibrar o uso recreativo dos rios com a manutenção da biodiversidade. 




-
DENGUE
