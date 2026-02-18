Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Períodos de nebulosidade provocam chuva nesta quarta-feira (18)

A chuva será irregular, típica de verão, mas pode ser localmente forte com raios e trovoadas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Metsul
18/02/2026 às 09h46
(Foto: Arte Sistema Província)

Massa de ar quente e úmido permanece atuando sobre o território gaúcho nesta quarta-feira. Hoje, em Três Passos e na Região Celeiro, o sol aparece com nuvens, porém, períodos de maior nebulosidade provocam chuva no decorrer da tarde para a noite. A chuva será irregular, típica de verão, mas pode ser localmente forte com raios e trovoadas. 

A temperatura na madrugada ficou entre 19°C e 21°C, em grande parte da região, mas chegou a 18°C, em alguns locais. Durante o dia segue fazendo calor com sensação de abafamento, e as máximas atingem entre 31°C e 33°C. Nos pontos mais quentes, pode até chegar a 34°C, 35°C. 

Na quinta e sexta, o sol aparece com nuvens, mas ainda haverá instabilidade com períodos de maior nebulosidade que provocam chuva no decorrer da tarde pra noite. Na quinta-feira a chuva será bem mais irregular e, em muitos locais, não chega a chover.

Na sexta chove, na maior parte da região, inclusive, já pode chover em alguns pontos também pela manhã. Vai permanecer quente e abafado, e a temperatura na quinta-feira vai ficar próxima da registada hoje e repete máximas entre 31°C e 33°C, em grande parte da região. Na sexta, as máximas vão ficar entre 29°C e 31°C.





