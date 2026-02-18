Região Celeiro registra forte queda nos índices de criminalidade em janeiro

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou, na última sexta-feira (13), o balanço das ocorrências policiais registradas em janeiro de 2026, revelando um cenário extremamente positivo para os 21 municípios da Região Celeiro. Os números apontam uma das menores taxas de criminalidade dos últimos três anos, evidenciando o resultado do trabalho conjunto e eficaz das forças de segurança pública que atuam na região.

De acordo com o levantamento, foram contabilizados 140 delitos no primeiro mês deste ano — uma redução expressiva em comparação aos 189 registros de 2025 e 202 ocorrências de 2024. Essa queda acentuada consolida uma tendência de diminuição contínua dos crimes, reflexo direto do empenho e da competência das instituições responsáveis pela segurança.

Entre as ocorrências registradas em janeiro, 55 foram estelionatos, 48 roubos e furtos, 25 envolvem posse ou tráfico de entorpecentes, 8 relacionadas a armas e munições, 3 furtos ou roubos de veículos e 1 homicídio. Um dado que chama atenção é o estelionato assumir, pela primeira vez, o topo da lista, ultrapassando os crimes de furto e roubo, que historicamente lideravam o ranking regional.

A média regional de criminalidade em janeiro de 2026 foi de 0,79 ocorrência por mil habitantes. Apenas oito municípios ficaram acima dessa média — Miraguaí, Campo Novo, Tenente Portela, São Martinho, Três Passos, Santo Augusto e Bom Progresso. Já o destaque positivo ficou para cinco municípios que não registraram nenhuma ocorrência durante o mês: Coronel Bicaco, Esperança do Sul, São Valério, Sede Nova e Vista Gaúcha.

Apesar da redução geral, Miraguaí permanece com a maior taxa proporcional de criminalidade da região, registrando 2,89 ocorrências por mil habitantes, índice 3,5 vezes superior à média regional.

Esses resultados reafirmam o profissionalismo e a eficiência das forças de segurança pública — Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, entre outras — que, com planejamento estratégico, integração e dedicação, vêm garantindo mais tranquilidade aos cidadãos da Região Celeiro. A contínua queda nos índices de criminalidade é prova de que as políticas públicas voltadas à segurança e prevenção estão surtindo efeito e tornando o ambiente comunitário cada vez mais seguro.

Com o início de 2026 marcado por números históricos de redução criminal, a Região Celeiro se consolida como referência em segurança pública no interior gaúcho, resultado direto de uma atuação exemplar dos órgãos policiais com a proteção e bem-estar da população.

