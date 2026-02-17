Terça, 17 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpo de terceira vítima de naufrágio no Rio Amazonas é enterrado

Bombeiros continuam buscar por cinco desaparecidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/02/2026 às 14h21

O corpo da terceira vítima do naufrágio da lancha Lima de Abreu XV foi enterrado nesta terça-feira (17) em Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas continua as bucas por cinco desaparecidos da tragédia, ocorrida na sexta-feira (13) no Encontro das Águas, confluência entre os Rios Negro e Solimões.

Localizado na segunda-feira (16) a três quilômetros do naufrágio, o corpo do cantor gospel Fernando Grandêz, 39 anos, foi reconhecido por parentes no Instituto Médico Legal de Manaus. O vice-prefeito de Nova Olinda do Norte (AM), Cristian Martins, confirmou a identidade por meio das redes sociais.

Com a confirmação, sobe para três o número de mortos no acidente. As outras vítimas são uma criança de três anos e uma jovem de 22 anos.

Força-tarefa

O naufrágio ocorreu por volta das 12h30 de sexta-feira (13), quando a lancha rápida saiu de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte. Ao todo, 71 passageiros foram resgatados com vida.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros trabalhava com sete desaparecidos. Após revisão das informações, o número foi atualizado para cinco pessoas ainda não localizadas.

A operação de buscas é considerada complexa por causa das características do Encontro das Águas, onde a diferença de temperatura, densidade e força das correntes entre os Rios Negro e Solimões dificulta o trabalho de mergulho e varredura.

Segundo o comando do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, 88 pessoas participam da ação, incluindo 25 mergulhadores, com apoio de 15 embarcações, drones, helicóptero e três sonares. Equipes de Itacoatiara e Parintins também foram mobilizadas, e as buscas já ultrapassaram 120 quilômetros rio abaixo.

O comandante-geral da corporação, coronel Muniz, classificou a ocorrência como de “alto grau de complexidade”, citando fatores hidrodinâmicos e profundidade elevada no local do acidente como entraves para a localização das vítimas.

Investigação

A Polícia Civil do Amazonas informou que o piloto da embarcação foi preso em flagrante por homicídio culposo. Ele pagou fiança e responderá ao processo em liberdade. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Relatos de sobreviventes indicam que o condutor navegava em alta velocidade, e que os passageiros o teriam alertado sobre o banzeiro, ondas turbulentas comuns na região, pouco antes do naufrágio.

* com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e da TV Encontro das Águas, da Rede Nacional de Comunicação Pública

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Resgates no mar do RJ passam de mil. Veja orientações de segurança

O ideal é mergulhar apenas nas praias com bandeira verde
Geral Há 5 horas

Acidente entre van e caminhão em Planaltina deixa cinco mortos

Teste de alcoolemia feito pela PRF deu negativo

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Veja dicas para proteger seu celular de golpes virtuais no carnaval

Aparelhos servem de porta de entrada para fraudes, mesmo sem furtos

 (Foto: G1)
Brasil Há 6 horas

Bolsonaro passou mal na cadeia e está sendo monitorado de acordo com familiar

o segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou no começo da noite desta segunda-feira (16), que o pai passou mal na cela em que está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF).

 (Foto: Anderson Oliveira / Informa Panambi / Reprodução)
Trânsito Há 6 horas

Mulher permanece internada após incêndio veicular no interior de Panambi

ela teve aproximadamente 80% das pernas e 20% dos braços atingidos pelo fogo.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
27° Sensação
2.47 km/h Vento
71% Umidade
8% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h18 Pôr do sol
Quarta
37° 20°
Quinta
38° 20°
Sexta
35° 18°
Sábado
33° 20°
Domingo
29° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem mais uma no WTA de Dubai
Esportes Há 3 horas

Duelo entre João Fonseca e Thiago Monteiro agita noite do Rio Open
Geral Há 3 horas

Resgates no mar do RJ passam de mil. Veja orientações de segurança
Saúde Há 3 horas

Saúde em obras: Em Blumenau, construção da nova torre do Hospital Santo Antônio entra em nova etapa
Cultura Há 3 horas

Ospa abre Temporada 2026 em 6 de março com 5ª Sinfonia de Beethoven e solos da pianista Valentina Lisitsa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 374,123,99 -1,01%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias