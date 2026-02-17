Terça, 17 de Fevereiro de 2026
Acidente entre van e caminhão em Planaltina deixa cinco mortos

Teste de alcoolemia feito pela PRF deu negativo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/02/2026 às 12h36

Onze pessoas ficaram feridas e outras cinco morreram após a colisão de uma van na traseira de um caminhão, no km 52 da BR-020, em Planaltina, perto da divisa entre o Distrito Federal e Formosa (GO), por volta das 4h50 desta terça-feira (17). A van estava vindo de Santa Rita de Cássia (BA) para Brasília.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava 16 ocupantes. A carreta trafegava pela faixa da direita e o motorista do caminhão não se feriu. O teste de alcoolemia feito pela PRF deu negativo.

“Os feridos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde da região. O condutor da carreta foi levado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina (DF), para prestar esclarecimentos”, informou a PRF.


De acordo com a PRF, as ações da Operação Carnaval continuam até quarta-feira (18), com reforço no efetivo e presença ostensiva de equipes em todas as rodovias federais do Distrito Federal e Entorno.

“O objetivo é intensificar a fiscalização e preservar vidas durante o feriado prolongado”.

© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Quarta
37° 20°
Quinta
38° 20°
Sexta
35° 18°
Sábado
33° 20°
Domingo
29° 19°
