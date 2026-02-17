Mulher permanece internada após incêndio veicular no interior de Panambi

Uma mulher segue hospitalizada após sofrer queimaduras graves em um incêndio veicular ocorrido na sexta-feira (13), na localidade de Linha 7 de Setembro, interior de Panambi.

Segundo as informações apuradas, ela teve aproximadamente 80% das pernas e 20% dos braços atingidos pelo fogo. A paciente recebe atendimento médico especializado, e o estado de saúde é considerado delicado em razão da extensão das lesões.

De acordo com o relato do marido, o incêndio teria começado no compartimento do motor do automóvel, possivelmente causado por falha mecânica.

No carro também estava uma criança de 2 anos, que não se feriu. Ferramentas de trabalho transportadas no veículo foram destruídas pelas chamas.







