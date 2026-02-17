Terça, 17 de Fevereiro de 2026
Identificado jovem que morreu afogado no “Panelão”, em Frederico Westphalen

Foi identificado como Victor Delavi da Silva, de 16 anos, natural de Iraí

Por: Andre Eberhardt Fonte: jornal Província com informações Polícia Civil
17/02/2026 às 11h10
Identificado jovem que morreu afogado no “Panelão”, em Frederico Westphalen
(Foto: Divulgação/ Grupo Chiru)

Foi identificado como Victor Delavi da Silva, de 16 anos, natural de Iraí, o adolescente que morreu por afogamento na manhã de segunda-feira, 16 de fevereiro, na localidade de Linha Faguense, interior de Frederico Westphalen.

Conforme informações da Polícia Civil, o jovem estava acompanhado de um amigo na cachoeira conhecida como “Panelão”, situada no Rio Pardo, quando acabou se afogando. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades.

Victor era estudante da Escola Estadual Técnica José Cañellas. Segundo nota divulgada pela instituição, ele iniciou os estudos em Frederico Westphalen em 2025, no 1º ano do Ensino Médio, e retornaria nesta semana para começar o 2º ano, na turma 2M1, ao lado de colegas e professores.

Em manifestação oficial, a direção e os colegas lamentaram a morte do estudante. “Sua ausência deixa um vazio entre nós”, destacou a escola, que também expressou solidariedade à família e aos amigos.

A 20ª Coordenadoria Regional de Educação também se pronunciou por meio do coordenador regional, João Souza. “Deixamos aqui nossa solidariedade à família do aluno Victor. Um abraço também a toda a comunidade escolar neste momento difícil. Fé e força a todos”, declarou.

A morte do adolescente gerou forte comoção entre familiares, colegas e integrantes da comunidade escolar.

 
