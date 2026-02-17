Calor e instabilidade marcam a semana na Região Celeiro

Tenente Portela (RS), 17 de fevereiro de 2026 – A terça-feira terá tarde de clima quente e com possibilidade de instabilidade isolada na Região Celeiro. Os termômetros devem registrar máximas em torno de 32 °C, com sensação térmica podendo se aproximar de 35 °C, e há probabilidade de chuva leve ou temporais isolados no período da tarde, especialmente em áreas mais afastadas do centro urbano. A umidade relativa do ar deve variar, mantendo condições típicas do verão gaúcho com possíveis pancadas rápidas de chuvas.

Na parte da noite, o clima deverá seguir instável, com chance moderada de chuviscos e nuvens espalhadas, favorecendo variação entre períodos de céu nublado e abertas.

Para quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, a previsão indica tempo ainda quente no início do dia, com máximas próximas de 33 °C, mas com maior nebulosidade e chance de pancadas de chuva no período da tarde devido ao avanço de um sistema de instabilidade sobre a região. Essa condição pode trazer períodos de chuva esparsa, especialmente no fim da tarde e início da noite.

Moradores e visitantes devem manter atenção à evolução das condições meteorológicas, já que o verão na Região Celeiro tem alternado entre dias de calor intenso e episódios de instabilidade passageira típicos desta época do ano.







