Unidade móvel do Tudo Fácil chega a Cidreira em 23 de fevereiro

A unidade móvel do Tudo Fácil estará em Cidreira entre os dias 23 de fevereiro e 6 de março, oferecendo diversos serviços a moradores e veranistas, como a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento ocorrerá no estacionamento da prefeitura, localizado na Rua João Neves, 194, no Centro. O horário de funcionamento será das 9h30 às 12h e das 13h às 18h, sem expediente nos feriados.

Cidreira será o quarto município do Litoral Norte a receber o serviço. Em janeiro, o veículo passou por Tramandaí , Xangri-Lá e Torres , somando mais de 4 mil atendimentos.

A unidade móvel do Tudo Fácil iniciou as atividades em 11 de dezembro de 2025, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A presença no Litoral integra a estratégia do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), de ampliar o acesso aos serviços públicos durante o verão, período marcado pelo aumento da circulação de pessoas na região.

Estrutura

A estrutura da Unidade Móvel do Tudo Fácil está preparada para oferecer atendimento completo aos cidadãos em qualquer ponto do Estado. O veículo dispõe de três guichês internos, sendo dois deles dedicados exclusivamente à emissão da CIN, e dois guichês externos para recepção e autoatendimento. A unidade é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Operação envolve equipe técnica e serviços integrados para moradores e veranistas -Foto: Ascom SPGG

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar certidão de Nascimento ou de Casamento em versão original ou autenticada, em bom estado. Também é possível incluir informações complementares, como nome social, PIS/Pasep, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Certificado Militar, Título de Eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

A operação é conduzida por uma equipe formada por motorista, seis atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão – Tudo Fácil, vinculado à SPGG. Além da identificação civil, a Unidade Móvel oferece orientações digitais, como auxílio com senha do gov.br , além de serviços do IPE Previdência e IPE Saúde, entre outros.

Sobre o Tudo Fácil

Criado há quase trinta anos, o Tudo Fácil reúne, em um único espaço, serviços públicos em um modelo de atendimento integrado e híbrido. Atualmente, a rede conta com dez unidades em funcionamento no Rio Grande do Sul, localizadas em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Está em andamento a implantação de unidades nos municípios de Canoas, Uruguaiana e Tramandaí.