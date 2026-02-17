Terça, 17 de Fevereiro de 2026
Casal e bebê morrem em incêndio que destruiu residência em Santa Maria

Conforme a Brigada Militar, a ocorrência começou por volta das 5h da manhã. Não há informações sobre o que iniciou o fogo

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
17/02/2026 às 07h55
(Foto: Grupo RBS)

Um casal de 32 e 26 anos e um dos filhos, um bebê de 1 ano e três meses, morreram em um incêndio no bairro Juscelino Kubitscheck, em Santa Maria, nesta terça-feira (17). As vítimas ainda não foram identificadas. O caso aconteceu na Rua Dona Dalva. O outro filho, um menino de 9 anos, estava em Uruguaiana com a avó. 

Conforme a Brigada Militar, a ocorrência começou por volta das 5h da manhã, em uma residência localizada em uma área de invasão. A família morava na casa que ficou totalmente destruída. Não há informações sobre o que iniciou as chamas.

Os bombeiros seguem trabalhando, e a área está isolada pela Brigada Militar.




