Desfile de Lula no Carnaval do Rio pode voltar a ser alvo do TSE

Na homenagem que recebeu da Acadêmicos de Niterói na noite deste domingo (15/2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu do camarote da prefeitura do Rio de Janeiro e desceu para acompanhar de perto o desfile. A ação já gerou críticas e promessas de processos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O partido Novo anunciou nesta segunda-feira (16) que pedirá a inelegibilidade do presidente. Segundo o presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, “houve propaganda eleitoral antecipada financiada com dinheiro público” no desfile em homenagem ao atual chefe do Executivo.

Para o partido, o desfile da Acadêmicos de Niterói caracterizou abuso de poder político e econômico ao utilizar recursos públicos para promover a imagem de Lula em contexto pré-eleitoral.

Na última quinya-feira (12), o TSE decidiu rejeitar as ações protocoladas na Corte contra a escola de samba fluminense. Entretanto, a corte sinalizou que o presidente ainda poderia ser punido dependendo do que acontecesse no local.









