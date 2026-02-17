Adolescente de 16 anos morre afogado em cachoeira, em município da Região

Por volta das 10h30min desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) foi acionado pela Brigada Militar para atender uma ocorrência de possível afogamento na Linha Faguense, em local conhecido como Panelão, área situada no Parque da Faguense, em Frederico Westphalen. Após o chamado, a guarnição deslocou até o ponto indicado e iniciou buscas superficiais e subaquáticas, utilizando garatéia para auxiliar nas operações.
Cerca de duas horas após o início dos trabalhos, os bombeiros localizaram e resgataram o corpo da vítima, um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais V.D.S. O jovem era estudante do curso técnico em Informática do Instituto Federal Farroupilha (IFFar). As circunstâncias do afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp