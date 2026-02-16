Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira

O jovem carioca João Fonseca, de 19 anos, e o experiente mineiro Marcelo Melo, 42, estrearam com vitória no torneio de duplas do Rio Open. Na tarde desta segunda-feira (16), eles venceram a parceria do argentino Ramón Burruchaga com o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, na Quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, João é o 38º colocado do ranking de simples da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), mas não está habituado a jogar como duplista, assim como Burruchaga e Pellegrino.

Marcelo, ao contrário, é o número 59 do mundo nas duplas e ocupou a liderança em 2015. Além disso, foi campeão do torneio no ano passado, ao lado do gaúcho Rafael Matos.

Inicialmente, João e Marcelo enfrentariam o bósnio Damir Dzumhur e o francês Alexandre Müller. Minutos antes de a partida começar, a organização informou que Müller desistiu do Rio Open devido a uma distensão muscular.

Com isso, Burruchaga - que é filho de Jorge Burruchaga, ex-jogador de futebol e campeão mundial pela Argentina em 1986 - e Pellegrino foram chamados de última hora. O primeiro também está na chave principal de simples. O segundo caiu no qualifying - fase preliminar, que reúne atletas de menor posição no ranking da ATP - pelo lituano Villius Gaubas no último domingo (15).

Nas quartas de final, os brasileiros enfrentam quem passar no confronto dos argentinos Andrés Molteni (24º) e Máximo González (31º) contra a parceria do equatoriano Gonzalo Escobar (76º) com o holandês Jean-Julien Rojer (85º). A partida ainda será marcada.

Além do torneio de duplas, João também está na disputa de simples. A estreia será em um duelo 100% brasileiro, contra o cearense Thiago Monteiro, número 208 do mundo e que ocupou o 61º posto em 2022. A previsão é que a partida ocorra nesta terça-feira (17), em horário e quadra a serem definidos pela organização.

O Rio Open ocorre desde 2014. É uma competição nível 500, o terceiro em importância e valor de pontuação no calendário, atrás somente dos torneios nível 1000 e dos Grand Slams, como são conhecidos os quatro maiores eventos do tênis mundial: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.