Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira

Carioca e mineiro superam parceria formada de última hora na estreia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/02/2026 às 19h36

O jovem carioca João Fonseca, de 19 anos, e o experiente mineiro Marcelo Melo, 42, estrearam com vitória no torneio de duplas do Rio Open. Na tarde desta segunda-feira (16), eles venceram a parceria do argentino Ramón Burruchaga com o italiano Andrea Pellegrino por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, na Quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, João é o 38º colocado do ranking de simples da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), mas não está habituado a jogar como duplista, assim como Burruchaga e Pellegrino.

Marcelo, ao contrário, é o número 59 do mundo nas duplas e ocupou a liderança em 2015. Além disso, foi campeão do torneio no ano passado, ao lado do gaúcho Rafael Matos.

Inicialmente, João e Marcelo enfrentariam o bósnio Damir Dzumhur e o francês Alexandre Müller. Minutos antes de a partida começar, a organização informou que Müller desistiu do Rio Open devido a uma distensão muscular.

Com isso, Burruchaga - que é filho de Jorge Burruchaga, ex-jogador de futebol e campeão mundial pela Argentina em 1986 - e Pellegrino foram chamados de última hora. O primeiro também está na chave principal de simples. O segundo caiu no qualifying - fase preliminar, que reúne atletas de menor posição no ranking da ATP - pelo lituano Villius Gaubas no último domingo (15).

Nas quartas de final, os brasileiros enfrentam quem passar no confronto dos argentinos Andrés Molteni (24º) e Máximo González (31º) contra a parceria do equatoriano Gonzalo Escobar (76º) com o holandês Jean-Julien Rojer (85º). A partida ainda será marcada.

Além do torneio de duplas, João também está na disputa de simples. A estreia será em um duelo 100% brasileiro, contra o cearense Thiago Monteiro, número 208 do mundo e que ocupou o 61º posto em 2022. A previsão é que a partida ocorra nesta terça-feira (17), em horário e quadra a serem definidos pela organização.

O Rio Open ocorre desde 2014. É uma competição nível 500, o terceiro em importância e valor de pontuação no calendário, atrás somente dos torneios nível 1000 e dos Grand Slams, como são conhecidos os quatro maiores eventos do tênis mundial: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Gurias do Yucumã Há 2 horas

Gurias do Yucumã/Flamengo intensificam preparativos e projetam temporada histórica em 2026

Ao longo de sua trajetória, o Gurias do Yucumã já revelou grandes atletas que hoje atuam no cenário estadual e nacional, consolidando-se como celeiro de talentos e símbolo de oportunidades para jovens jogadoras.
Esportes Há 4 horas

Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai

Paulista volta a jogar nesta terça (17) ao lado de Gabriela Dabrowski
Esportes Há 5 horas

Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino

Lucas Pinheiro não finaliza e Giovanni Ongaro fica em 27º no slalom

 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Inter Há 9 horas

Inter goleia o Ypiranga por 3 a 0 em jogo de ida das semifinais do Gauchão

Jogo da volta será no próximo sábado (21)

 (Foto: Grêmio FBPA)
Grêmio Há 9 horas

Grêmio cede empate ao Juventude na ida das semifinais do Campeonato Gaúcho

Se o placar se repetir, irá para os pênaltis.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
26° Sensação
0.06 km/h Vento
77% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 39 minutos

Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira
Geral Há 2 horas

Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
43º Rodeio Crioulo Há 2 horas

43º Rodeio Crioulo do CTG Pompílio Silva Celebra Tradição em Santo Augusto
Gurias do Yucumã Há 2 horas

Gurias do Yucumã/Flamengo intensificam preparativos e projetam temporada histórica em 2026
Educação Há 3 horas

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre vagas remanescentes para 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 379,469,13 -0,63%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias