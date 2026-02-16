Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
43º Rodeio Crioulo do CTG Pompílio Silva Celebra Tradição em Santo Augusto

O evento reuniu milhares de pessoas durante quatro dias de competições acirradas e intensa programação cultural na Capital do Laço.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Redação Jornal O Celeiro
16/02/2026 às 18h09
43º Rodeio Crioulo do CTG Pompílio Silva Celebra Tradição em Santo Augusto
Foto: Divulgação Jornal O Celeiro

Após quatro dias de intensas disputas em pista e uma vasta programação cultural, encerrou-se neste domingo a 43ª edição do Rodeio Crioulo do CTG Pompílio Silva, em Santo Augusto. O evento consolidou sua relevância regional ao atrair milhares de visitantes ao parque de rodeios, contando ainda com cinco shows bailes que animaram o público presente.

A patronagem do CTG e os organizadores destacaram o alto nível técnico dos competidores nas modalidades de tiro de laço, que reforçam a identidade cultural gaúcha na região.

Confira abaixo a relação completa dos vencedores divulgados até o momento:

01. Laço Individual – Força A
• Willian Ferreira Dias
• Lucas Alisson Alves
• Akássio Carvalho Schmaltz
• Henrique Manoel Bassi
• Claudionor Schuquel
• Otávio Augusto
• André Luis Gonçalves Silva
• Caetano Machado
• Jean Cordeiro

01. Laço Individual – Força B
• Gerison Ronei Santos de Sena
• Rafael Martins dos Santos
• Jorge Jardel Drum de Oliveira

03. Taça Pompílio Silva – Força A
• Henrique Manoel Bassi
• Otávio Augusto Zottis
• Claudionor Schukel
• Tarcisio Mafalda
• Rafael Martins dos Santos
• Claudiomiro Flores Antunes

03. Taça Pompílio Silva – Força B
• Dari dos Santos Bueno Junior
• Luiz Henricke da Costa Vieira
• Thiago Augusto Galvan
• Flavio Luis Lorscheiter
• Alvaro Bickel
• Fabio Eckert

03. Taça Pompílio Silva – Força C
• Elso Antonio Saggin
• Everton Bonmann
• Mario Ormirio Bandeira de Mello
• Bruno Fornari
• Mauricio Barcelos
• Ricardo Henrique Favin
• Arthur Carlos Machado Trevisan
• Fabricio Patat
• Guilherme Dalacorte
• Pedro de Mello Reginatto
• Moacir Jacy Martins de Mello
• Marcio Lopes

05. Vaqueano – Todas as Forças
• Jaci Portela de Barcelos
• Alandir Portela

06. Veterano – Todas as Forças
• Domingo
• José Inácio Hanauer

07. Pai e Filhos – Todas as Forças
• Nei Mafalda
• Michele Mendes
• Jocemir Corrêa Marques Júnior
• Jocemir Marques
• Lauro César Grohs Agertte
• Rafaela Perini Agertte

08. Prenda – Todas as Forças
• Brenda Marques Stiegelmaier
• Andressa Werner
• Amanda Larissa Zocchetto

09. Laço Piá – Todas as Forças
• Matias Mafalda
• Messias de Lima
• Henrique de Oliveira

10. Laço Guri – Todas as Forças
• Valentin Ariel Sandri Blume
• Yuri Fener
• Luis Germano dos Santos Borchatt

11. Laço Associado – Todas / A
• Tiago Volnei Pedroso de Lima
• Oneide Thais
• Maurício Martins Portella
• José Flavio Alves Rebelo
• Rafael Martins
• Mathias Rupel de Lima
• Luiz Henricke da Costa Vieira
• Thiago Augusto Galvan

12. Esquenta Braço – Todas as Forças
• Valentin Ariel Sandri Blume
• Claudiomiro Flores Antunes

Vaca Parada

Bonequinha (0 a 6 anos)
1º Valentina Portela
2º Elena Nowaczik da Silva

Piazinho (0 a 6 anos)
1º Heitor Taborda de Oliveira
2º Gabriel Camilo

Piazito (7 a 10 anos)
1º Luiz Otavio Pereira Bernardi
2º Matias Mafalda

Prendinha (7 a 10 anos)
1º Maria Antonia Bahry da Luz
2º Helena Kovalski Turchetto

Nota: Algumas categorias ainda não tiveram seus resultados oficialmente divulgados. A equipe de jornalismo do Jornal o Celeiro aguarda o envio das informações complementares pelo CTG para a atualização completa dos vencedores

