Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS

Ações regressivas aumentaram doze vezes em 3 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/02/2026 às 18h21
Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
© José Cruz/Agência Brasil

Ações para responsabilizar financeiramente condenados por feminicídio por despesas com pensões por morte concedidas pelo INSS estão na mira da Advocacia-Geral da União (AGU).

Os processos com essa finalidade ajuizados pelo órgão federal cresceram oito vezes nos últimos três anos: passaram de 12, em 2023, para 54 em 2024 e, no ano passado, chegaram a 100. São as chamadas ações regressivas por feminicídio.

Caso de Marília

No início deste mês, por exemplo, a 2ª Vara Federal de Marília, em São Paulo, condenou um homem a ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pelos valores pagos com a pensão por morte em favor da dependente da ex-companheira, falecida em decorrência de crime qualificado como feminicídio praticado por ele.

A filha do casal tinha apenas dois anos de idade na época. O homem foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 26 anos de reclusão.

Em razão do óbito, o INSS concedeu pensão à criança a partir de setembro de 2021, no valor mensal de R$ 1.518, com estimativa de manutenção até março de 2040. Com a ação regressiva, o homem terá de ressarcir a União pelos valores pagos e os futuros, assumindo o ônus financeiro da concessão do benefício, por ter sido o causador real do dano.

Desenvolvida pela AGU, a tese quer alcançar todos os benefícios previdenciários que forem pagos em decorrência de um feminicídio.

Em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o objetivo é cruzar dados nacionais de condenações com as informações do INSS, como explica Adriana Venturini, procuradora-geral Federal da AGU.

"A ideia é que agora a gente consiga fazer parcerias com todas as 27 unidades da federação através do CNJ. E, com o cruzamento dos dados, a gente possibilite que nenhum pagamento previdenciário decorrente de violência doméstica fique sem uma resposta da AGU no sentido de cobrar do agressor o ressarcimento. Porque não deve ficar a responsabilidade para a sociedade".

A iniciativa busca ainda evitar que o próprio réu figure como beneficiário da pensão por morte, ressalta a representante da AGU.

"Assim que há condenação por feminicídio, o INSS é comunicado e ele evita que o pagamento seja feito se for em benefício do próprio réu. Se for em benefício do filho menor, o pagamento da pensão acontece automaticamente, porque ele não pode ser revitimizado, mas a gente cobra do causador da morte".

Atualmente, a experiência está presente em 13 unidades da federação. Somente no ano passado, os processos cobraram 113 pensões por morte, com expectativa de recuperação de R$ 25 milhões aos cofres públicos.

Para Adriana Venturini, essa política não se restringe ao ressarcimento financeiro aos cofres públicos, mas dialoga com iniciativas consolidadas de combate à violência de gênero.

"A ideia é que tenha um impacto preventivo e pedagógico, pensando na perspectiva da cultura de responsabilização integral".

A AGU prepara o ajuizamento de dezenas de novas ações regressivas por feminicídio para o próximo mês, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Jornal O Celeiro
43º Rodeio Crioulo Há 2 horas

43º Rodeio Crioulo do CTG Pompílio Silva Celebra Tradição em Santo Augusto

O evento reuniu milhares de pessoas durante quatro dias de competições acirradas e intensa programação cultural na Capital do Laço.
Geral Há 3 horas

Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos

"Faleceu em casa, em paz, cercado de amor e conforto", diz nota

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense

Trabalho do Corpo de Bombeiros foi reforçado no período de festas
Geral Há 6 horas

Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio

Equipamentos são fruto de parceria com o estado de São Paulo

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

PM do Rio prende mais de 200 pessoas durante Carnaval

Cerca de 12 mil agentes estão reforçando as ações de segurança

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
26° Sensação
0.06 km/h Vento
77% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 24 minutos

Rio Open: João Fonseca e Marcelo Melo garantem 1ª vitória brasileira
Geral Há 2 horas

Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
43º Rodeio Crioulo Há 2 horas

43º Rodeio Crioulo do CTG Pompílio Silva Celebra Tradição em Santo Augusto
Gurias do Yucumã Há 2 horas

Gurias do Yucumã/Flamengo intensificam preparativos e projetam temporada histórica em 2026
Educação Há 2 horas

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre vagas remanescentes para 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 379,808,14 -0,54%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias