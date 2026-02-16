Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
Gurias do Yucumã/Flamengo intensificam preparativos e projetam temporada histórica em 2026

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Gurias do Yucumã
16/02/2026 às 17h47
Foto: Divulgação

A equipe das Gurias do Yucumã/Flamengo já vive o clima da temporada 2026 e intensifica os preparativos com planejamento, reforços e novidades na comissão técnica.

Em publicação nas redes sociais, a coordenadora de futebol Amanda Gabriela dos Santos e o diretor-presidente Ildo Scapini detalharam as ações que estão sendo conduzidas para fortalecer ainda mais o projeto, que se tornou referência no futebol feminino do interior do Rio Grande do Sul.

A escolha do novo treinador começou ainda em outubro de 2025. Segundo a direção, o clube buscou um profissional alinhado à metodologia e à realidade orçamentária, mas com experiência e visão de crescimento.

Após avaliação de nomes regionais, estaduais e nacionais, foi confirmado um técnico mineiro com trajetória consolidada desde 2013 no futebol feminino e conquistas expressivas na carreira. O nome será anunciado nos próximos dias.

Além do comandante, já foram confirmados um preparador físico e a negociação avançada com um treinador de goleiras, que deverá vir do Maranhão.

No elenco, cinco reforços estão oficializados e várias atletas da temporada 2025 renovaram contrato. O clube mantém o critério de análise técnica e comportamental, avaliando vídeos e currículos de jogadoras interessadas, inclusive da região.

Um dos grandes orgulhos da equipe é o trabalho de Amanda Gabriela dos Santos, que ganhou projeção nacional ao obter a melhor nota no curso de coordenadora e supervisora de futebol da Confederação Brasileira de Futebol, entre mais de 100 profissionais de clubes como Sociedade Esportiva Palmeiras, Clube de Regatas do Flamengo e Sport Club Corinthians Paulista.

O reconhecimento rendeu convite para apresentar o projeto no Rio de Janeiro, em março de 2026.

Mesmo com propostas de equipes do centro do país, Amanda reafirmou o compromisso com o clube de Tenente Portela. A coordenadora também confirmou parceria com profissionais do Mato Grosso do Sul para realização de peneirões, ampliando a captação de talentos.

Outro reforço importante para 2026 é o compromisso da administração municipal de Tenente Portela em auxiliar financeiramente o projeto. Com organização, seriedade e paixão pelo futebol feminino, as Gurias do Yucumã/Flamengo projeta uma temporada ambiciosa e reafirma seu papel como orgulho da região Celeiro.

