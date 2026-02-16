Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai

Paulista volta a jogar nesta terça (17) ao lado de Gabriela Dabrowski

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/02/2026 às 16h36

A paulista Luisa Stefani volta a jogar pelo torneio de duplas femininas do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã desta terça-feira (17). A parceria entre a brasileira, 14º do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (10ª) terá pela frente a tcheca Marie Bouzkova (89ª) e a indonésia Janice Tjen (57ª).

A partida será a terceira da Quadra 4 do complexo de tênis que recebe o torneio. O primeiro compromisso do dia está marcado para às 4h (horário de Brasília). Ou seja: a dupla de Luisa - que foi medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Tóquio, no Japão - não deve jogar antes de 7h.

Nesta segunda-feira (16), a parceria entre a brasileira mais bem colocada do ranking mundial e a canadense estreou com vitória por 2 sets a 0 sobre as australianas Maya Joint (37ª) e Kimberly Birrell (111ª), parciais de 6/3 e 6/4. Foi o oitavo triunfo delas na temporada.

A dupla vem de duas quedas seguidas em semifinais: no WTA 1000 de Doha, no Catar, e no Aberto da Austrália. Ambas para a mesma parceria: a cazaque Anna Danilina (7ª) e a sérvia Aleksandra Krunic (11ª). Um novo encontro entre elas pode ocorrer em Dubai - curiosamente, na mesma fase do campeonato.

Os torneios nível WTA 1000 são os principais do circuito da modalidade. Em importância e pontuação, só ficam atrás das quatro maiores competições do tênis, os Grand Slams: Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 hora

Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino

Lucas Pinheiro não finaliza e Giovanni Ongaro fica em 27º no slalom

 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Inter Há 6 horas

Inter goleia o Ypiranga por 3 a 0 em jogo de ida das semifinais do Gauchão

Jogo da volta será no próximo sábado (21)

 (Foto: Grêmio FBPA)
Grêmio Há 6 horas

Grêmio cede empate ao Juventude na ida das semifinais do Campeonato Gaúcho

Se o placar se repetir, irá para os pênaltis.
Esportes Há 6 horas

Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open

Estreia do principal tenista do país na atualidade será nas duplas
Esportes Há 7 horas

Paulistão define classificados em volta de Neymar e goleada do Santos

Peixe leva última vaga às quartas e terá o Novorizontino pela frente

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
31° Sensação
2.14 km/h Vento
59% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Geral Há 37 minutos

Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
Tecnologia Há 53 minutos

Composição diferencia ouro branco e ouro amarelo no mercado
Esportes Há 1 hora

Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
Direitos Humanos Há 3 horas

Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
Geral Há 3 horas

Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,977,11 -1,54%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias