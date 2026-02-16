Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense

Trabalho do Corpo de Bombeiros foi reforçado no período de festas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/02/2026 às 15h52
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) resgataram 453 pessoas em situação de afogamento desde a última sexta-feira (13). O trabalho da corporação nas praias de todo o estado foi reforçado, já que o número de banhistas aumenta significativamente no período do carnaval.

Desde o início do verão, boa parte dos salva-vidas estão trabalhando em postos móveis, como explica o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Coronel Tarciso Salles:

"Essas estruturas ampliam a nossa capacidade de resposta e garantem mais mobilidade às equipes, que podem se reposicionar de forma estratégica conforme o fluxo de banhistas e as mudanças nas condições do mar. Com isso, tornamos o atendimento ainda mais ágil, eficiente e preventivo em toda a orla do estado"

Os agentes também contam com o auxílio de drones com alta resolução e câmeras térmicas, para facilitar a localização de pessoas em situação de emergência.

Desde 1 de janeiro, já foram realizados mais de 4,8 mil resgates no litoral fluminense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
29°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 34°
31° Sensação
2.14 km/h Vento
59% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,373,48 -1,44%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
