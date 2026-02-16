Palmitinho assume a liderança estadual em abates de suínos

A produção de suínos para abate no Rio Grande do Sul voltou a crescer em 2025, reforçando a relevância da atividade para a economia estadual. Conforme o relatório anual de abates elaborado pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), com base em dados oficiais da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), foram abatidos 11.755.478 suínos ao longo do ano, aumento de 3,57% em relação a 2024, quando o total foi de 11.350.733 animais.

No ranking dos municípios produtores, Palmitinho assumiu a liderança, com 278.568 suínos destinados ao abate, superando Rodeio Bonito, que aparece na segunda colocação, com 246.291 cabeças. Em terceiro lugar está Nova Candelária, com 233.976 suínos, seguida por Aratiba (231.390) e Pinheirinho do Vale (225.503), completando o grupo dos cinco maiores produtores do Estado.

Entre os dez municípios com maior volume de produção em 2025 também estão Rondinha (223.730), Pinhal (212.317), Três Passos (203.920), Santo Cristo (202.686) e Boa Vista do Buricá (198.938), demonstrando a forte concentração da suinocultura nas regiões Norte, Médio Alto Uruguai e Celeiro.

Crescimento e mudanças no ranking

O resultado de 2025 confirma a trajetória de recuperação e expansão do setor nos últimos anos. Além do aumento no volume total de abates, o período foi marcado por mudanças no ranking dos principais municípios produtores, com a retomada da liderança por Palmitinho e a permanência de Rodeio Bonito entre os destaques estaduais.

Segundo o presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, o desempenho é reflexo de investimentos contínuos em genética, manejo e biosseguridade, aliados à organização da cadeia produtiva no Estado.

Inspeção e destino da produção

Em 2025, os abates sob Serviço de Inspeção Federal (SIF) representaram a maior parte da produção, com 8.941.943 suínos, crescimento de 3,57% na comparação com 2024. Os abates sob inspeção municipal (SIM) registraram aumento expressivo, enquanto o volume sob inspeção estadual (Dipoa/Cispoa) apresentou retração em relação ao ano anterior.

Considerando os suínos produzidos no Rio Grande do Sul e aqueles oriundos de outros estados, mas abatidos em território gaúcho, o total alcançou 11.953.929 animais em 2025.

Desenvolvimento regional

De acordo com Folador, a suinocultura permanece como um dos principais vetores de desenvolvimento regional, especialmente em municípios de pequeno e médio porte, onde contribui para a geração de empregos, renda e arrecadação. O crescimento verificado em 2025 reforça a competitividade do setor e sua capacidade de atender às demandas do mercado.