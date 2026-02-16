Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Palmitinho assume a liderança estadual em abates de suínos

Estado registra mais de 11,7 milhões de animais abatidos; Palmitinho lidera ranking dos municípios produtores

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações da Acsurs
16/02/2026 às 11h20
Palmitinho assume a liderança estadual em abates de suínos
(Foto: Reprodução/Prefeitura de Palmitinho)

A produção de suínos para abate no Rio Grande do Sul voltou a crescer em 2025, reforçando a relevância da atividade para a economia estadual. Conforme o relatório anual de abates elaborado pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (ACSURS), com base em dados oficiais da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), foram abatidos 11.755.478 suínos ao longo do ano, aumento de 3,57% em relação a 2024, quando o total foi de 11.350.733 animais.

No ranking dos municípios produtores, Palmitinho assumiu a liderança, com 278.568 suínos destinados ao abate, superando Rodeio Bonito, que aparece na segunda colocação, com 246.291 cabeças. Em terceiro lugar está Nova Candelária, com 233.976 suínos, seguida por Aratiba (231.390) e Pinheirinho do Vale (225.503), completando o grupo dos cinco maiores produtores do Estado.

Entre os dez municípios com maior volume de produção em 2025 também estão Rondinha (223.730), Pinhal (212.317), Três Passos (203.920), Santo Cristo (202.686) e Boa Vista do Buricá (198.938), demonstrando a forte concentração da suinocultura nas regiões Norte, Médio Alto Uruguai e Celeiro.

Crescimento e mudanças no ranking

O resultado de 2025 confirma a trajetória de recuperação e expansão do setor nos últimos anos. Além do aumento no volume total de abates, o período foi marcado por mudanças no ranking dos principais municípios produtores, com a retomada da liderança por Palmitinho e a permanência de Rodeio Bonito entre os destaques estaduais.

Segundo o presidente da ACSURS, Valdecir Luis Folador, o desempenho é reflexo de investimentos contínuos em genética, manejo e biosseguridade, aliados à organização da cadeia produtiva no Estado.

Inspeção e destino da produção

Em 2025, os abates sob Serviço de Inspeção Federal (SIF) representaram a maior parte da produção, com 8.941.943 suínos, crescimento de 3,57% na comparação com 2024. Os abates sob inspeção municipal (SIM) registraram aumento expressivo, enquanto o volume sob inspeção estadual (Dipoa/Cispoa) apresentou retração em relação ao ano anterior.

Considerando os suínos produzidos no Rio Grande do Sul e aqueles oriundos de outros estados, mas abatidos em território gaúcho, o total alcançou 11.953.929 animais em 2025.

Desenvolvimento regional

De acordo com Folador, a suinocultura permanece como um dos principais vetores de desenvolvimento regional, especialmente em municípios de pequeno e médio porte, onde contribui para a geração de empregos, renda e arrecadação. O crescimento verificado em 2025 reforça a competitividade do setor e sua capacidade de atender às demandas do mercado.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação Caixa)
Brasil Há 1 hora

Abono salarial começa a ser pago nesta segunda

Nascidos em janeiro recebem primeiro lote.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 1 hora

Tempo instável com possibilidade de chuva forte em Tenente Portela e Região Celeiro

Hoje a previsão de 17mm de chauva e temperaturas que podem chegar aos 31° graus

 (Foto: Divulgação Rádio Alto Uruguai)
Região Celeiro Há 2 horas

Confira como será o expediente das prefeituras na Região Celeiro durante o Carnaval

Dezessete cidades adotam ponto facultativo em dois dias - na segunda (16) e na terça-feira (17)

 (Foto: Arquivo/Divulgação)
Feriados Há 2 horas

Agências bancárias não terão atendimento ao público na segunda e terça-feira de Carnaval

Pix e canais digitais funcionam normalmente nos dias de folia

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 2 horas

Advogada orienta sobre como se proteger de crimes digitais no carnaval

Folião deve estar atento principalmente em aplicativos de encontros

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
34° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

Gendo chega à Espanha e projeta 700 mil euros em 2026
Tecnologia Há 22 minutos

Ikonn amplia atuação e disponibiliza ecossistema a parceiros
Sociedade Há 37 minutos

Tratamento da catarata inclui implante de lente intraocular
Trânsito/monitorado Há 1 hora

Como funciona o radar com IA que aplicou 20 mil multas em 5 meses no Brasil
Educação Há 1 hora

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,03%
Euro
R$ 6,19 -0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 378,258,23 -0,91%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias