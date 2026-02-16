Tempo instável com possibilidade de chuva forte em Tenente Portela e Região Celeiro

O tempo em Tenente Portela e na Região Celeiro permanece instável nesta segunda-feira (16). Segundo previsões meteorológicas, há chance de chuva e temporais isolados na tarde de hoje, com temperaturas elevadas podendo chegar a cerca de 32 °C e precipitação acumulada expressiva, especialmente no período da tarde e início da noite.

Nesta terça-feira (17), a previsão aponta melhora no quadro, com predomínio de sol e tempo mais firme na maior parte do dia. As temperaturas devem ficar entre 23 °C e 37 °C, com redução significativa da probabilidade de chuva.

Já para quarta-feira (18), as condições mudam novamente, com aumento da nebulosidade e chance de chuvas esparsas no período da tarde, devido ao avanço de instabilidade atmosférica sobre a região. Os termômetros devem variar de 20 °C a 33 °C.

O cenário indica que a primeira metade da semana terá alternância entre dias de calor e umidade, com atenção para chuva mais frequente hoje e estabilidade relativa na terça-feira.

Moradores e produtores rurais devem acompanhar a evolução do tempo e se preparar para possíveis pancadas isoladas de chuva e variações rápidas de clima ao longo dos próximos dias.







