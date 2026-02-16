Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
Inter goleia o Ypiranga por 3 a 0 em jogo de ida das semifinais do Gauchão

Jogo da volta será no próximo sábado (21)

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
16/02/2026 às 11h00
Inter goleia o Ypiranga por 3 a 0 em jogo de ida das semifinais do Gauchão
(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Quebrando um tabu que já durava 34 anos sem vencer no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, o Inter goleou o Ypiranga por 3 a 0 na noite desse domingo (15), no jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. O Colorado construiu o placar com gols de Aguirre, Thiago Maia e Zé Carlos (contra), abrindo vantagem importante. A partida de volta está marcada para o próximo sábado (21), no Beira-Rio.

Com o resultado, o Inter pode até perder por dois gols de diferença no duelo decisivo que, ainda assim, garante presença na final do Estadual. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Jogo

O Inter dominou completamente o primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Bruno Tabata recebeu pela direita, na linha de fundo, e encontrou Braian Aguirre livre dentro da área. O argentino dominou com tranquilidade e finalizou rasteiro para abrir o placar.

O Colorado manteve a pressão e seguiu no campo de ataque, mas só ampliou aos 35 minutos. Thiago Maia recebeu a bola ajeitada na entrada da área e acertou um chute no ângulo de Zé Carlos, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol.

Na etapa final, a equipe visitante continuou controlando a partida. Sem se lançar tanto ao ataque, o time comandado por Pezzolano passou a explorar os espaços deixados pelo Ypiranga Futebol Clube, que precisou sair mais para o jogo em busca do empate ou ao menos para diminuir a desvantagem.

Aos 21 minutos, após uma cobrança ensaiada de escanteio, Juninho chegou a balançar as redes de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. O terceiro saiu aos 32: depois de cruzamento de Vitinho pela direita, Zé Carlos se atrapalhou na tentativa de afastar e acabou tocando contra o próprio gol.

Ficha técnica

* Ypiranga: Zé Carlos, Cleiton, Walce, William Gomes, Nicolas, Igor Silva (Adilson), Dionísio (Ramon Vinícius), Lucas Ramos (Renan Gorne), Felipe Ferreira (Marcelinho), Danielzinho e Gustavo Simões. Técnico: Raul Cabral.

* Inter: Anthoni, Aguirre (Bruno Gomes), Félix Torres, Juninho, Bernabéi (Borré), Thiago Maia (Villagra), Bruno Henrique, Alan Rodríguez (Vitinho), Allex, Bruno Tabata (Alan Patrick) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

* Arbitragem: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger. VAR (árbitro de vídeo): Jean Pierre Goncalves Lima. Quarto árbitro: Eduardo Fernandes Bastos.






