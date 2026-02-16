Grêmio cede empate ao Juventude na ida das semifinais do Campeonato Gaúcho

Jogando na Arena, em Porto Alegre, na tarde desse domingo (15), o Grêmio empatou com Juventude em 1 a 1 no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, nenhum dos times leva vantagem para a partida de volta, marcada para o próximo domingo (22), às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Caso o placar se repita, a vaga para as finais será decidida nos pênaltis.

O gol do Tricolor foi marcado por Tetê aos 39 minutos do primeiro tempo e o Juventude buscou o empate aos 12 da segunda etapa.

Jogo

Mesmo controlando as ações e ficando mais tempo com a bola, o Grêmio encontrou dificuldades para transformar esse domínio em chances claras. Com cinco minutos, o Grêmio chegou pela primeira vez. Marlon apareceu do lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Carlos Vinícius cabeceou, mas Jandrei ficou com ela. Minutos depois, Dodi arriscou de fora da área e o goleiro do Juventude espalmou.

Bem organizada, a defesa do Juventude fechava os espaços e empurrava o Tricolor para tentativas de fora da área.

A melhor delas, até então, saiu aos nove minutos, quando Dodi arriscou e obrigou Jandrei a trabalhar.

O gol, porém, nasceu pelo alto. Aos 38, Willian recebeu bola na esquerda e levantou na área. Tetê se antecipou à marcação e testou no cantinho para vencer Jandrei e abrir o placar.

Aos 43 minutos, veio a primeira finalização mais clara do Juventude. Mandaca encontrou passe para Taliari, que tocou para Manuel Castro do lado direito da grande área. O atacante bateu de primeira, mas para fora.

Depois do intervalo, a resposta do Juventude veio.

Aos 11, Gabriel Pinheiro recebeu no campo de defesa e lançou longa bola em profundidade para Patryck Lanza. O cria da base do São Paulo invadiu a grande área e bateu firme, forte para empatar. 1 a 1.

O jogo vinha em igualdade nas ações até que, aos 37, Léo Oliveira acabou expulso por uma cotovelada em Arthur. O VAR interviu, e o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao volante.

O Tricolor ensaiou um abafa nos últimos minutos, mas não conseguiu furar a meta de Jandrei até o apito final. 1 a 1 e decisão encaminhada ao Alfredo Jaconi, na próxima semana.

Ficha técnica

* Grêmio: Weverton, João Pedro (Gabriel Mec), Balbuena, Viery, Marlon, Dodi (André Henrique), Arthur, Willian (Jeferson Forneck), Tetê (Enamorado), Pavon e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

* Juventude: Jandrei, Gabriel Pinheiro, Messias, Abner, Nathan Santos (Raí Ramos), Lucas Mineiro (Léo Índio), Mandaca, Manuel Castro (Juan Christian), Patryck Lanza, Gabriel Taliari (Pablo Roberto) e Alisson Safira (Iba Ly). Técnico: Maurício Barbieri.

* Arbitragem: Wagner Silveira Echevarria (RS) foi auxiliado Juarez de Mello Junior (RS) e Otavio Legramanti (RS). VAR (árbitro de vídeo): Marcello Ignácio Domingues Neto (RS). Quarto árbitro: Elias da Silva Elyseu.