Confira como será o expediente das prefeituras na Região Celeiro durante o Carnaval

A Amuceleiro divulgou levantamento sobre o expediente das prefeituras da região durante o período de Carnaval. A totalidade dos 21 municípios da Região Celeiro terá ponto facultativo nas repartições públicas municipais na terça-feira (17). Dezessete cidades adotam ponto facultativo em dois dias – na segunda (16) e na terça-feira (17).

Três Passos, Crissiumal, Derrubadas e Esperança do Sul terão expediente normal na segunda, mas ponto facultativo na terça-feira. Os atendimentos serão normalizados pelas prefeituras na Quarta-feira de Cinzas (18).

Já em cidades como Bom Progresso, Campo Novo, Humaitá, São Martinho, Sede Nova, Tenente Portela e Tiradentes do Sul haverá ponto facultativo nos dois dias – segunda e terça; o atendimento será normalizado apenas na quarta-feira pelas prefeituras.

Confira, abaixo, o levantamento completo sobre os 21 municípios da Região Celeiro:





(Foto: Arquivo/ Amuceleiro)