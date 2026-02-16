Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
Agências bancárias não terão atendimento ao público na segunda e terça-feira de Carnaval

Pix e canais digitais funcionam normalmente nos dias de folia

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Alto Uruguai
16/02/2026 às 10h34
Os bancos não terão atendimento presencial ao público nas agências nos dias 16 (segunda-feira) e 17 de fevereiro (terça-feira), feriados bancários, durante o período de Carnaval. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (18). Os caixas eletrônicos e os aplicativos de banco funcionam normalmente durante o feriado. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimentos nos dias em que não há compensação – 16/02 e 17/02 – poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 18/02. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Horários em cooperativas de crédito na região

Na segunda e terça-feira, portanto, nenhuma agência bancária da região terá atendimento ao público. As agências das cooperativas Cresol Cooperar e Cresol Raiz retomam o atendimento no horário normal a partir de quarta-feira.

Nas agências da Sicoob Creditapiranga, o expediente também será normalizado na quarta-feira, a partir das 08h30min.

As agências da Sicredi Confiança retornam com atendimento normal na quarta-feira, das 9h às 16h. Já nas agências da cooperativa Sicredi Raízes, o expediente ao público na quarta-feira inicia às 12h com término no horário habitual.





