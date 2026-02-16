Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
Serpente rara chama atenção de moradores em Crissiumal

Animal pouco comum na região foi reconhecido como espécie não peçonhenta com papel importante no equilíbrio ambiental.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guia Crissiumal
16/02/2026 às 10h09 Atualizada em 16/02/2026 às 11h04
Serpente rara chama atenção de moradores em Crissiumal
(Foto: Reprodução / Guia Crissiumal)

Na tarde deste domingo (15/02), foram recebidas imagens de uma cobra considerada incomum para a área, despertando curiosidade entre os moradores.

Após tentativas de identificação por meio de ferramentas tecnológicas, sem resultado conclusivo, as fotos foram compartilhadas em uma rede social para buscar auxílio. A publicação chamou a atenção do biólogo Arthur Diesel Abegg, de Três Passos, estudioso da fauna silvestre e responsável por um projeto voltado ao monitoramento de serpentes, que prontamente analisou o caso.

Segundo o especialista, o animal trata-se de uma muçurana-parda, conhecida cientificamente como Paraphimophis rusticus. A espécie não possui veneno e é reconhecida por se alimentar de outros répteis, inclusive cobras peçonhentas, desempenhando papel relevante no controle natural dessas populações e contribuindo para o equilíbrio do ecossistema.

 

 

