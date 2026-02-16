Segunda, 16 de Fevereiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Paulistão define classificados em volta de Neymar e goleada do Santos

Peixe leva última vaga às quartas e terá o Novorizontino pela frente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/02/2026 às 09h36

A noite de domingo (15) definiu os últimos classificados às quartas de final do Campeonato Paulista. Destaque para o Santos, que recebeu o Velo Clube na Vila Belmiro e goleou por 6 a 0, no duelo que marcou a estreia de Neymar na temporada. O atacante se recuperou de uma artroscopia no joelho esquerdo.

O craque alvinegro foi a campo no segundo tempo logo depois do intervalo. O Peixe já vencia por 3 a 0, gols dos atacantes Gabriel Barbosa - o Gabigol - e Moisés e do meia Thaciano.

O camisa 10 não balançou as redes, mas nem precisou. O volante Gabriel Menino acertou um belo chute de fora da área para fazer o quarto. Depois, Gabigol anotou o quinto - e segundo dele na noite - e Benjamin Rollheiser, que entrou no lugar do artilheiro, fechou o placar em Santos (SP).

O triunfo levou o Peixe aos mesmos 12 pontos do Guarani, superando o Bugre no saldo de gols e assegurando a oitava posição, a última da zona de classificação às quartas de final. O Velo, com cinco pontos, terminou o Paulistão na 15ª posição, sendo rebaixado à Série A2 ao lado da Ponte Preta, que teve a queda decretada na rodada anterior.

Empate triplo na liderança

Nas quartas, o Alvinegro terá pela frente o Novorizontino, que finalizou a primeira fase na liderança mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O zagueiro Gustavo Marques, o atacante Isidro Pitta e o goleiro Cleiton, de pênalti, marcaram para o Massa Bruta. Ambas as equipes somaram 16 pontos, mas o Tigre acabou na frente pelo número de vitórias (cinco a quatro).

O Palmeiras, que empatou por 1 a 1 com o Guarani na Arena Crefisa, em Barueri, foi mais um que encerrou a participação na primeira fase com 16 pontos. O Bugre saiu na frente com Lucca, mas o também atacante Flaco Lopez igualou para o time de Abel Ferreira. O Verdão deixou o Bragantino com a terceira posição por ter mais vitórias que o rival, mas terminou em segundo, atrás do Novorizontino, devido ao menor saldo de gols.

Mesmo com o empate e a vitória do Santos, o Guarani estava se classificando às quartas até os acréscimos do jogo em Barueri. Foi então que, a 300 quilômetros dali, em Ribeirão Preto (SP), o Capivariano, com um homem a menos, abriu o marcador contra o Botafogo-SP no Santa Cruz. O gol do atacante Felipe Azevedo levou o Leão da Sorocabana aos 13 pontos, eliminando o Bugre e entrando no caminho do Palmeiras nas quartas, graças ao sétimo lugar alcançado.

Tricolor e Timão ainda na briga

Os rivais São Paulo e Corinthians também se classificaram no domingo . O Tricolor venceu a lanterna e já rebaixada Ponte Preta por 2 a 1 no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O atacante Jonathan Calleri e Lucas Ramon marcaram para os visitantes e o também lateral Bryan Borges descontou para a Macaca. A equipe dirigida por Hernán Crespo somou os mesmos 13 pontos do Capivariano, mas terminou à frente, em sexto, pelo melhor saldo de gols. Nas quartas, o adversário será o Bragantino.

O Timão, por sua vez, visitou o São Bernardo no Estádio Primeiro de Maio e ganhou por 1 a 0, gol do volante André. O Alvinegro, atual campeão, foi a 14 pontos, na quinta colocação. A torcida, no entanto, foi dormir preocupada, já que o atacante Yuri Alberto sentiu o posterior da coxa nos instantes finais da partida e teve que sair carregado pelos companheiros.

O adversário corintiano nas quartas será a Portuguesa, que superou o Mirassol por 2 a 1, no Maião. Negueba colocou os anfitriões à frente, mas os também atacantes Maceió e Ewerthon decretaram a virada da Lusa, que chegou aos 15 pontos, na quarta posição, dando fim a uma invencibilidade de 24 jogos do Leão em seu estádio.

Os dias, horários e locais das partidas das quartas de final serão anunciados nesta segunda-feira (16) pela Federação Paulista de Futebol. Os confrontos serão realizados em jogo único. Novorizontino, Palmeiras, Bragantino e Portuguesa serão os mandantes, por terem campanha melhor que os adversários.

Internacional fica perto da decisão

O domingo foi marcado, também, pelos jogos de ida das semifinais do Campeonatos Gaúcho. Destaque para o Internacional, que venceu o Ypiranga por 3 a 0 no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS ). O lateral Braian Aguirre, o volante Thiago Maia e o goleiro Zé Carlos (contra) marcaram para o Colorado, que se classifica à decisão mesmo se perder por dois gols de diferença na partida de volta, sábado que vem (21), às 18h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na outra semifinal, o Juventude segurou o empate por 1 a 1 com o Grêmio na Arena do Tricolor, na capital gaúcha. O atacante Tetê colocou o Imortal à frente e o lateral Patryck Lanza igualou para o Alviverde, que acabou o jogo com um a menos, após a expulsão do volante Léo Oliveira. A segunda partida será no próximo domingo (22), às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Athletico leva empate em Londrina

Pelas semifinais do Campeonato Paranaense, o Londrina recebeu o Athlético no Estádio do Café e buscou o empate em 2 a 2, após sair na frente e sofrer a virada . Os donos da casa balançaram as redes com os volantes André Luiz e Lucas Marques. Goleador do Estadual, Felipe Chiqueti marcou dois para o Furacão e chegou a cinco na competição. O também atacante Iago Teles, do Tubarão, ainda perdeu um pênalti.

A partida de volta será no domingo que vem, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em caso de novo empate, o finalista será conhecido nos pênaltis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Inter Há 2 horas

Inter goleia o Ypiranga por 3 a 0 em jogo de ida das semifinais do Gauchão

Jogo da volta será no próximo sábado (21)

 (Foto: Grêmio FBPA)
Grêmio Há 2 horas

Grêmio cede empate ao Juventude na ida das semifinais do Campeonato Gaúcho

Se o placar se repetir, irá para os pênaltis.
Esportes Há 2 horas

Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open

Estreia do principal tenista do país na atualidade será nas duplas
Esportes Há 16 horas

Paquetá desencanta, Flamengo vence Botafogo e vai à semi do Carioca

Rubro-Negro encara Madureira e pode chegar à oitava final consecutiva
Esportes Há 16 horas

Reforços marcam e Bragantino vence Ferroviária no Brasileiro Feminino

Miriã e Rafa Mineira balançaram as redes contra as bicampeãs nacionais

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
34° Sensação
2.74 km/h Vento
64% Umidade
51% (0.28mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Terça
38° 20°
Quarta
37° 19°
Quinta
35° 20°
Sexta
34° 18°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

Gendo chega à Espanha e projeta 700 mil euros em 2026
Tecnologia Há 22 minutos

Ikonn amplia atuação e disponibiliza ecossistema a parceiros
Sociedade Há 37 minutos

Tratamento da catarata inclui implante de lente intraocular
Trânsito/monitorado Há 1 hora

Como funciona o radar com IA que aplicou 20 mil multas em 5 meses no Brasil
Educação Há 1 hora

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,03%
Euro
R$ 6,19 -0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 378,258,23 -0,91%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias