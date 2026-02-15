Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
Em reunião com Lula, Juliana Brizola pediu apoio e ofereceu vice ao PT

Pela proposta dos pedetistas, o PT teria direito a escolher e indicar o candidato a vice-governador. As duas vagas para o Senado ficariam com Paulo Pimenta (PT) e Manuela D’Ávila (PSOL).

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Globo
15/02/2026 às 21h15
(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A pré-candidata do PDT, Juliana Brizola, pediu o apoio de Lula na eleição para o governo do Rio Grande do Sul. Em troca, ofereceu duas vagas em sua chapa para o PT.O presidente recebeu a neta do ex-governador Leonel Brizola nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto. Também estava presente o ex-ministro Carlos Lupi, presidente do PDT.

 

Segundo Juliana Brizola, Lula foi receptivo à ideia e prometeu conversar com o PT gaúcho, que já lançou a pré-candidatura de Edegar Pretto a governador.

— O presidente foi um querido. Disse que já via minha pré-candidatura com bons olhos e que fará de tudo para estarmos juntos — afirma a pedetista.

— Confio na experiência do presidente. O Edegar tem legitimidade para ser pré-candidato, e a gente não quer o apoio de um PT dividido — acrescenta.

Para convencer Lula, Juliana argumentou que teria mais chances que o petista de derrotar o bolsonarismo no estado. O pré-candidato do PL, Luciano Zucco, aparece em primeiro lugar nas pesquisas.

Em 2024, a neta de Brizola concorreu à Prefeitura de Porto Alegre com apoio do União Brasil e da federação PSDB-Cidadania. Ficou em terceiro lugar. No segundo turno, Sebastião Melo (MDB) venceu Maria do Rosário (PT) por larga vantagem.





