Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Reforços marcam e Bragantino vence Ferroviária no Brasileiro Feminino

Miriã e Rafa Mineira balançaram as redes contra as bicampeãs nacionais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/02/2026 às 20h21

Os reforços contratados para a temporada foram decisivos para o Red Bull Bragantino estrear com vitória na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste domingo (15), o Massa Bruta derrotou a Ferroviária por 2 a 0 no Centro de Performance & Desenvolvimento (CPD) do clube, em Atibaia (SP).

Aos 20 minutos do primeiro tempo, a meia Duda Rodrigues, ex-Flamengo, cruzou pela esquerda para Lurdinha. A ex-jogadora do Fluminense dividiu com a goleira Amanda Coimbra e a bola sobrou para a também atacante Miriã, que veio do Cruzeiro, mandar para as redes. Na etapa final, aos 12, a meia Rafa Mineira, que defendia o Internacional, recebeu na entrada da área e finalizou no ângulo, sem chances de defesa. As Guerreiras Grenás, bicampeãs nacionais, buscaram a reação, sem sucesso.

Sete jogos da primeira rodada já foram disputados. A TV Brasil transmitiu as vitórias do Flamengo sobre o Mixto, por 1 a 0, no Dutrinha, em Cuiabá, na última quinta (12); e do Palmeiras para cima do América-MG, por 4 a 0, na Arena Crefisa, em Barueri (SP), na sexta-feira (13).

Duas partidas movimentaram a competição na noite do último sábado (14). Atual vice-campeão, o Cruzeiro foi a Salvador e derrotou o Bahia por 2 a 0 no Estádio de Pituaçu, com dois gols da atacante Byanca Brasil.

Já o Botafogo, de volta à primeira divisão, recebeu o Juventude no Rio de Janeiro e venceu por 2 a 1. A meia Ana Caroline, de pênalti, e a centroavante Fernanda Tipa marcaram para as Gloriosas no Estádio Nilton Santos. A atacante Martha Figueiredo descontou para as Gurias Jaconeras.

A rodada de abertura do Brasileirão chega ao fim na segunda-feira (16). O Santos, campeão da última Série A2 (segunda divisão), recebe o Grêmio às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Mais tarde, às 20h30, o Internacional mede forças com o São Paulo no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (RS).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Paquetá desencanta, Flamengo vence Botafogo e vai à semi do Carioca

Rubro-Negro encara Madureira e pode chegar à oitava final consecutiva
Esportes Há 3 horas

Remo evita derrota no fim e enfrenta Águia nas quartas do Paraense

Partida contra Amazônia Independente foi transmitidfa pela TV Brasil
Esportes Há 11 horas

Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate

Após voltas irregulares, maranhense brilha nas manobras individuais
Esportes Há 14 horas

TV Brasil leva ao ar, neste domingo, jogo entre Santa Rosa e Paysandu

Times ocupam as duas últimas vagas do G-8
Esportes Há 15 horas

Vasco avança às semifinais do Carioca e "salva" carnaval do torcedor

Cruzmaltino busca empate com Volta Redonda e vence nas penalidades

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
22° Sensação
1.22 km/h Vento
97% Umidade
100% (2.86mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
34° 19°
Quarta
38° 19°
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 18°
Últimas notícias
Política Há 1 hora

Em reunião com Lula, Juliana Brizola pediu apoio e ofereceu vice ao PT
Região Celeiro Há 2 horas

Região Celeiro tem aumento expressivo de casos da Lei Maria da Penha logo no início de 2026
Esportes Há 2 horas

Paquetá desencanta, Flamengo vence Botafogo e vai à semi do Carioca
Esportes Há 2 horas

Reforços marcam e Bragantino vence Ferroviária no Brasileiro Feminino
Esportes Há 3 horas

Remo evita derrota no fim e enfrenta Águia nas quartas do Paraense

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,097,05 -0,37%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias