Remo evita derrota no fim e enfrenta Águia nas quartas do Paraense

Partida contra Amazônia Independente foi transmitidfa pela TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/02/2026 às 19h21

A primeira fase do Campeonato Paraense chegou ao fim neste domingo (15). Representante do estado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo empatou em 1 a 1 com o Amazônia Independente no Baenão, em Belém.

A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil , em parceria com a TV Cultura do Pará.

O Leão Azul, que já estava classificado às quartas de final, ficou na quinta posição, com os mesmos dez pontos de Capitão Poço, Paysandu e Águia de Marabá, mas atrás por ter uma vitória a menos.

Na fase final, a equipe dirigida por Juan Carlos Osório terá pela frente justamente o Águia, quarto colocado. O Muiraquitã - como é conhecido o Amazônia - foi a sete pontos e se livrou do rebaixamento, em décimo lugar.

Os visitantes abriram o marcador aos 11 minutos, em pênalti convertido pelo meia Juninho. O Remo, que foi a campo com um time quase todo reserva (apenas o meia Yago Pikachu foi titular), pressionou em busca do empate, mas foi recompensado somente nos instantes finais. Aos 44 da etapa final, o volante Pavani igualou, de cabeça, no Baenão.

Arquirrival do Remo, o Paysandu derrotou o Santa Rosa no Ipixunão, em Ipixuna (PA), por 2 a 0. O atacante Ítalo Carvalho e o meia Marcinho marcaram para o Papão da Curuzu. Pelos critérios de desempate, o time bicolor ficou com a terceira posição e terá o clássico com a Tuna Luso, sexta colocada com nove pontos, nas quartas.

Em outros jogos deste sábado, o Águia venceu o Cametá por 1 a 0 no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA). Apesar da derrota, os visitantes asseguraram o primeiro lugar e vão enfrentar o Santa Rosa, oitavo colocado com sete pontos, na fase final. O Capitão Poço, segundo, recebeu o Castanhal, sétimo, no Rufinão, e ganhou por 2 a 0. Os dois times vão se reencontrar nas quartas.

No clássico de Santarém (PA), que não ocorria na primeira divisão há sete anos, o empate sem gols no Panterão salvou o São Raimundo - que foi a seis pontos, em nono lugar - e decretou o rebaixamento do rival São Francisco, que finalizou o Estadual com os mesmos cinco pontos do Bragantino-PA, outro que caiu. Na despedida da elite, o clube de Bragança (PA) derrotou a Tuna Luso por 2 a 0 no Estrelão, em Augusto Corrêa (PA).

Ceará perto da final

Pelo Campeonato Cearense, o Ceará deu grande passo rumo à final ao vencer o Floresta por 3 a 0 no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no jogo de ida do confronto pelas semifinais. O lateral Rafael Ramos e os meias Vina e Mateusinho balançaram as redes para o Vozão.

O Alvinegro se classifica à decisão mesmo se perder por dois gols de saldo na partida de volta, marcada para domingo que vem (22), às 18h (horário de Brasília). O local do duelo ainda não foi definido.

