Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Morre Renato Rabelo ex-presidente do PCdoB aos 83 anos

Ele presidiu a sigla de 2001 a 2015

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/02/2026 às 16h21

Morreu neste domingo (15), aos 83 anos, o ex-presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) Renato Rabello. Ele presidiu a sigla de 2001 a 2015. A morte foi confirmada pelo partido, em nota.

“[O PCdoB] expressa o sentimento de consternação de toda a militância comunista que, em homenagem a Renato, inclina a bandeira verde e amarela da pátria, entrelaçada com os estandartes vermelhos da revolução e do socialismo. E acolhe no peito os sentimentos, os pêsames que chegam do país e do exterior e pulsam nas redes sociais”.

Renato foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) durante a ditadura militar de 1964, militante da Ação Popular (AP) e membro do núcleo dirigente que conduziu a integração da organização ao PCdoB, em 1973.

Foi exilado na França, em 1976, quando dirigentes do PCdoB foram assassinados, presos e torturados no Brasil, e retornou com a anistia de 1979. Dedicou-se, em especial, ao fortalecimento das relações do PCdoB com os países socialistas, notadamente, China, Vietnã e Cuba.

“Sua maior obra é o aporte de ideias e formulações ao acervo teórico, político e ideológico do Partido, importantes contribuições teóricas e políticas que enriqueceram o seu pensamento tático, estratégico e programático, como também a práxis de sua edificação e atuação na arena da luta de classes”, diz a nota do PCdoB.

Renato foi um dos articuladores, pelo PCdoB, junto com João Amazonas, da Frente Brasil Popular (PT, PSB, PCdoB) que lançou, em 1989, a primeira candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República.

“Recebi com muita tristeza a perda do companheiro Renato Rabelo, grande liderança do PCdoB. Desde muito jovem, Renato entregou sua militância, inteligência e energia à defesa dos trabalhadores, do socialismo e do Brasil. Enfrentou a ditadura, a perseguição e o exílio”, disse, nas redes sociais, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Lula, Gleisi Hoffmann.

A deputada pelo PCdoB, Jandira Feghali, também prestou homenagem ao líder do partido.

Hoje me despeço com profunda tristeza de um grande amigo, referência ideológica, política e de afeto, que presidiu nosso PCdoB por décadas, e um dos maiores construtores da história do Brasil. Renato dedicou a vida inteira à luta pela democracia, pela soberania nacional, por direitos e pelo socialismo. O Brasil ficou mais pobre de ideias e de luta”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 5 horas

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha

A primeira rodada do Receita Certa em 2026 já está disponível para quem participa do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). A Secretaria da Fazenda, por meio da...
Geral Há 7 horas

Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas

Furto de celulares e venda de bebida adulterada são principais crimes

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Veterinário alerta ainda para evitar contato com glitter e espuma

 -
Planejamento Há 8 horas

Locação de geradores para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo está na Agenda Celic de 18 a 20 de fevereiro

A contratação de serviço de locação de geradores para atender os Centros de Atendimentos Socioeducativos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo...
Geral Há 1 dia

Morre José Álvaro Moisés, intelectual fundador do PT

Ele foi uma das principais referências da ciência política no Brasil

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
26° Sensação
1.35 km/h Vento
78% Umidade
100% (2.86mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
34° 19°
Quarta
38° 19°
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 18°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Morre Renato Rabelo ex-presidente do PCdoB aos 83 anos
Política Há 4 horas

Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio
Fazenda Há 5 horas

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha
Economia Há 5 horas

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Esportes Há 6 horas

Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,115,20 -0,37%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias