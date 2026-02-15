Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate

Após voltas irregulares, maranhense brilha nas manobras individuais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/02/2026 às 12h06

A maranhense Rayssa Leal iniciou bem a jornada em busca do pentacampeonato da Street League Skateboarding (SLS), principal circuito da modalidade. Na madrugada deste domingo (15), a brasileira venceu a primeira etapa da temporada, realizada em Sydney, na Austrália.

No SLS, cada skatista tem duas voltas, de 45 segundos, para ser avaliado conforme os movimentos realizados - a menor nota é descartada. Depois, os atletas fazem cinco manobras individuais. As três tentativas mais bem avaliadas pelos juízes são consideradas para a pontuação final.

Rayssa não teve um desempenho tão bom nas voltas, tendo um 5.8 como melhor nota. Naquele momento, ela estava fora do pódio. A história foi diferente nas manobras individuais. A brasileira conseguiu um 8.2 e um 8.4 em sequência que a levaram à liderança, obrigando as rivais a se arriscarem mais e, por consequência, cometerem mais erros.

Na quarta tentativa, a maranhense ainda alcançou um 7.7, totalizando 30.1 pontos, garantindo boa vantagem para a japonesa Liz Akama, que ficou em segundo, com 29.2. O pódio foi completado pela australiana Chloe Covell, que acumulou 24.7 pontos. Ela liderou a disputa nas voltas, mas acertou apenas duas de cinco manobras individuais.

No masculino, o paulista Giovanni Vianna também foi ao pódio. Ele ficou na terceira posição, com 34.7 pontos. A vitória foi do japonês Ginwoo Onodera, com 37.3 pontos. O desempenho dele foi quase perfeito, com ele alcançando notas acima de 9.0 tanto nas voltas como nas manobras. O estadunidense Julian Agliardi, com 35.5, levou a prata.

A próxima etapa da SLS será em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 4 de abril. Antes, entre 1º e 8 de março, os atletas terão pela frente o Campeonato Mundial de skate street, em São Paulo. O evento é organizado pela World Skate, federação internacional da modalidade, e conta pontos para o ranking olímpico.

