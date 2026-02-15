TV Brasil leva ao ar, neste domingo, jogo entre Santa Rosa e Paysandu

Neste domingo (15), a TV Brasil transmite, a partir das 15h10, a partida entre Santa Rosa e Paysandu pela sexta rodada do Campeonato Paraense 2026. O confronto vai ao ar para todo o país com sinal gerado pela emissora TV Cultura do Pará , parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Santa Rosa e Paysandu ocupam as duas últimas vagas do G-8. As equipes entram em campo para a última rodada precisando vencer para avançar ao mata-mata. O duelo decisivo acontece às 15h30, no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará.

Campeonato Paraense

O campeonato é composto por 12 equipes divididas em dois grupos, onde os times de uma chave enfrentam os da outra em turno único, no sistema de pontos corridos. A classificação é contabilizada em uma tabela geral, da qual os oito melhores avançam para a próxima fase, enquanto os dois últimos são rebaixados. Caso haja empate na pontuação durante essa etapa, o desempate segue a ordem de mais vitórias, saldo de gols, gols marcados, menor número de cartões vermelhos, menor número de amarelos e, por fim, sorteio.

As quartas de final e as semifinais são decididas em jogos únicos, com disputa de pênaltis em caso de empate no tempo normal. Já a final é a única etapa disputada em partidas de ida e volta, onde o título é definido pelo saldo de gols nos dois confrontos ou, se necessário, pelas penalidades máximas.

Participam da edição de 2026 do Campeonato Paraense os times Remo, Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá, Bragantino-PA, Cametá, Capitão Poço, Castanhal, Santa Rosa, São Francisco-PA, São Raimundo-PA e Amazônia Independente.

Além do Campeonato Paraense, a TV Brasil , emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , também exibe jogos de outros três campeonatos estaduais de futebol. Estão confirmados na programação os confrontos pela disputa dos Campeonatos Baiano, Capixaba, Cearense e Paraense.

Paralelamente, cumprindo com a missão de dar visibilidade ao esporte feminino, a emissora também exibe os jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino pelo terceiro ano consecutivo.

No caso dos campeonatos estaduais, as transmissões na telinha para todo o país serão geradas a partir das emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos estados: TVE Bahia , TV Cultura do Pará , TVE Espírito Santo e TV Ceará .

Ao vivo e on demand

