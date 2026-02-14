Sábado, 14 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona

Inscritos no CadÚnico terão gratuidade na recarga do botijão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/02/2026 às 10h52
Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira (13) a Lei nº 15.348 , que institui o programa Gás do Povo. A iniciativa assegura gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos (kg) para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que tenham renda per capita de até meio salário mínimo.

Em nota, a Presidência da República informou que o programa busca enfrentar a pobreza energética de famílias de baixa renda, sobretudo a dificuldade de acesso ao gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha . A previsão do governo é que o programa esteja em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias (cerca de 50 milhões de pessoas) serão contempladas.

A iniciativa envolve os ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além da Caixa.

“Com o marco de 10 mil pontos de comercialização credenciados em menos de dois meses, uma em cada seis revendas de GLP do país está conectada à iniciativa”, destacou o Planalto.

Entenda

Para se candidatar ao programa, a família deve ser beneficiária do Bolsa Família com pelo menos duas pessoas, ter renda per capita de até meio salário mínimo e manter o CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses . Também é preciso que o CPF do responsável familiar esteja regular e que o cadastro não apresente pendências como averiguação cadastral ou indício de óbito.

Aplicativo

No app Meu Social - Gás do Povo , as famílias podem verificar se estão elegíveis, conferir a situação do vale recarga e encontrar revendas credenciadas, além de telefones e endereços de pontos credenciados.

Para pessoas sem acesso à internet ou celular, também é possível usar o vale recarga por meio das opções: cartão do Programa Bolsa Família (com chip); cartão de débito da Caixa; informando o CPF do responsável familiar na máquina do cartão.

Canais

Beneficiários do CadÚnico podem consultar o direito ao vale recarga Gás do Povo pelos seguintes canais:

- aplicativo Meu Social – Gás do Povo

- consulta do CPF do responsável familiar na página do programa

- Portal Cidadão Caixa

- Atendimento Caixa Cidadão – 0800 726 0207

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: imagem meramente ilustrativa gerada por IA)
Legislativo Há 1 dia

Vista Gaúcha tem o menor gasto legislativo da Região Celeiro em 2025

Câmara do município registrou apenas R$ 14,2 mil em diárias, locomoção e capacitações — valor é quase 25 vezes inferior ao de Redentora, líder em despesas
Política Há 3 dias

Lula visitará Recife, Salvador e Rio de Janeiro no Carnaval

Presidente vai prestigiar festa popular em três estados

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 3 dias

Ministro celebra anúncio de R$ 5,7 bi para ampliar aeroportos no país

Segundo Costa Filho, esse é o maior investimento da história do Brasil
Política Há 4 dias

Pedido de vista adia votação de relatório sobre acordo Mercosul–União

Reunião deve ser retomada em 24 de fevereiro

 © Lula Marques/ Agência Brasil
Política Há 4 dias

Deputado Leur Lomanto Júnior é o novo presidente da CCJ

Hugo Mota pediu que comissão priorize PEC da jornada 6x1

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
25° Sensação
2.26 km/h Vento
65% Umidade
61% (1.04mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 19°
Terça
33° 20°
Quarta
36° 19°
Quinta
35° 19°
Últimas notícias
Esportes Há 14 minutos

Lucas Pinheiro conquista 1° ouro para o Brasil em Olimpíada de Inverno
Política Há 1 hora

Lula sanciona programa Gás do Povo; saiba como funciona
Economia Há 1 hora

Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
Segurança Pública Há 2 horas

Brigada Militar e Polícia Civil intensificam ações de proteção no Carnaval
Geral Há 2 horas

Especialistas alertam sobre cuidados para um carnaval seguro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,938,00 +1,16%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias