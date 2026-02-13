Fepam emite licença para ampliação do Aeroporto de Santo Ângelo

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu Licença Prévia e de Instalação para Alteração referente ao empreendimento Aeroporto de Santo Ângelo, autorizando a promoção de obras de alteração e ampliação da estrutura existente.

O empreendimento está localizado no km 13 da RS-049, no município de Santo Ângelo. A atividade licenciada refere-se à alteração e ampliação do aeroporto, enquadrada no ramo de atividade 4.730,30, com medida de porte de 83,97 hectares de área total.

A licença contempla a ampliação das áreas de embarque e desembarque de passageiros, implantação de acesso coberto, reperfilagem do pavimento do acesso viário, melhorias no estacionamento e instalação de sistemas de tratamento de efluentes sanitários.

A Licença Prévia e de Instalação para Alteração autoriza a execução das intervenções previstas, condicionada ao cumprimento das exigências técnicas, ambientais e legais estabelecidas pela Fepam, bem como às condições e restrições específicas descritas no ato licenciador.