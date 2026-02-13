Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul mantém 89 pontos próprios para banho na décima semana de monitoramento

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (13/2), o décimo boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025/20...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/02/2026 às 15h56
Rio Grande do Sul mantém 89 pontos próprios para banho na décima semana de monitoramento
.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (13/2), o décimo boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025/2026. Os resultados são referentes às coletas realizadas entre 9 e 10 de fevereiro de 2026 nos 96 pontos monitorados em praias e balneários do Rio Grande do Sul.

Conforme os resultados do Boletim 10, sete pontos estão impróprios para banho. Em comparação ao nono boletim, dois locais em Pelotas saíram da lista, enquanto dois em São Lourenço do Sul e dois em Tapes passaram a apresentar condições de risco.

Pontos impróprios para banho - Boletim 9 (Município — Balneário/Praia)

  • Osório — Lagoa do Peixoto
  • Piratini— Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini
  • Santa Maria— Balneário Passo do Verde - Rio Vacacaí
  • São Lourenço do Sul— Praia do Camping
  • São Lourenço do Sul— Praia da Barrinha
  • Tapes— Praia do U
  • Tapes— Praia do Pinvest

  • Boletim completo

Entre os pontos impróprios, os localizados em Osório e Tapes apresentaram alto índice de cianobactérias (210.354 células/ml na Lagoa do Peixoto; 176.459 células/ml na Praia do U; e 450.780 células/ml na Praia do Pinvest — o limite é 50.000 células/ml), o que indica condições de eutrofização (excesso de nutrientes).

Além de estarem impróprios para banho, os gêneros predominantes de microrganismos -Aphanocapsa sp. eRaphidiopsis sp. em Osório; eMicrocystis sp. eDolichospermumem Tapes - são potenciais produtores de toxinas, e a exposição a essa água pode levar a intoxicações agudas ou crônicas.

O programa

O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

O programa monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, na cidade de Piratini.

A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade . Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.

O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.

Classificação das águas

Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E. coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.

Como é feita a análise

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 paraE.coliou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil paraE.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Recomendações aos banhistas

  • Entrar na água apenas em locais com condição própria para o banho;
  • Evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias;
  • Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde;
  • Destinar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

Texto: Cassiano Cavalheiro e João Pedro Flores/Ascom Fepam
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
.
Meio ambiente Há 1 semana

Programa Balneabilidade aponta que 91 dos 96 locais de coleta estão próprios para banho em novo boletim divulgado pelo Estado

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgou, nesta sexta-feira (6/2), o nono boletim do Programa Bal...

 (Foto: Comunicação Social 3º BPAmb)
Piracema Há 2 semanas

Brigada Militar encerra a Operação Piracema 2025/2026 no Rio Grande do Sul

Com foco na proteção das espécies durante a reprodução, operação resultou em apreensões e prisões por pesca ilegal.

 (Foto: 3º BPAmb | Frederico Westphalen)
Operação Piracema Há 1 mês

Durante a Operação Piracema 2025/2026, Brigada Militar apreende arma de fogo no Rio Uruguai

A Operação Piracema seguirá até 31/01/2026 e reforça o compromisso da Brigada Militar com a proteção do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais.

 .
Meio ambiente Há 1 mês

Novo boletim do Programa Balneabilidade aponta 84 pontos próprios para banho no Estado

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (2/1), o quarto boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2...

 (Foto: Cristiano Veloso)
Tempo Há 1 mês

Janeiro de 2026 no RS: Calor e chuvas irregulares

Temperaturas acima da média e precipitações inconsistentes marcam o primeiro mês do ano no Rio Grande do Sul

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
18h15 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Terça
° °
Quarta
° °
Últimas notícias
Agricultura Há 5 minutos

Extremo-Oeste deve colher mais de 200 sacas de milho por hectare, indica Giro da Safra
Turismo Há 5 minutos

Governo de Santa Catarina fortalece o turismo no Meio-Oeste com roteiro técnico pela Rota da Amizade

Geral Há 50 minutos

Carnaval do Rio começa com alerta de calor e máxima de 39,2ºC
Tecnologia Há 1 hora

Serviços remotos para empresas dos EUA ganham escala em 2026
Justiça Há 1 hora

Organizações denunciam à ONU fome e violação de direitos em presídios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,17%
Euro
R$ 6,20 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,418,32 +5,33%
Ibovespa
185,933,02 pts -0.97%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias