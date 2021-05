RS recebe novo lote de vacinas da Astrazeneca, com 353.250 doses

Caixas térmicas chegaram em voo vindo de Guarulhos que pousou pouco depois das 6h desta quarta (26/5) no aeroporto da capital - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O Estado recebeu, por volta das 6h desta quarta-feira (26/5), mais uma remessa de vacinas contra o coronavírus. Foram 353.250 doses da Oxford/Astrazeneca, fabricada pela Fiocruz. No final da tarde, há previsão de chegada de novo lote com 37.440 doses da Pfizer.

A Secretaria da Saúde (SES) irá pactuar públicos e quantitativos das duas remessas em reunião com o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde, marcada para o início da tarde desta quarta (26). O Ministério da Saúde recomenda que parte do lote de Astrazeneca enviado seja destinado a imunizar trabalhadores aeroportuários e de transporte aéreo.

Na segunda-feira (24), o RS começou o processo de expansão da utilização da Pfizer para o interior do Estado com a distribuição de 80.844 doses (do total de 108.264 em estoque) para 407 municípios. Além das vacinas, os municípios receberam seringas e diluentes (soro fisiológico).