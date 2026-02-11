Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Dia de campo do Irga é celebrado em Camaquã

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) reuniu produtores rurais nesta terça-feira (10/2) para o Dia de Campo na Planície Costeira Interna (PCI)....

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/02/2026 às 18h28
Ação divulgou informações sobre o programa de melhoramento genético e cultivares disponíveis -Foto: Igor Vieira/Mídia Campo

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) reuniu produtores rurais nesta terça-feira (10/2) para o Dia de Campo na Planície Costeira Interna (PCI). A atividade ocorreu no município de Camaquã, na sede experimental da Associação dos Usuários de Perímetro de Irrigação do Arroio Duro (AUD).

O Dia de Campo, realizado em parceria com a AUD, contou com aproximadamente 180 participantes e teve três estações experimentais, nas quais foram repassadas informações sobre o programa de melhoramento genético e cultivares disponíveis no mercado, manejo dessas cultivares e as novas variedades que devem ser disponibilizadas no mercado no futuro.

Uma das estações abordou a premissa do projeto Sistema Arroz RS14, que ressaltou a produção com redução de custos como, por exemplo, semeadura direta, entrada de água antecipada na lavoura, colheita no seco, técnicas de manejo que simultaneamente melhoram a qualidade do grão, as quais são ambientalmente importantes e reduzem custos para o produtor.

Menos custo, mais produtividade

O presidente do Irga, Alexandre Velho, esteve presente no evento e ressaltou que a agenda teve o objetivo de apresentar programas de melhoramento como o projeto Sistema Arroz RS14. "Mostrando manejos adequados da lavoura para diminuição dos custos de produção, mantendo a alta produtividade, trazendo uma racionalização maior na rotação de culturas", citou. O chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Leonardo Ferreira Dutra, e o presidente da AUD, Álvaro Huber Ribeiro, também participaram das atividades.

Pesquisadores da Embrapa e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) também estiveram presentes, divulgando as pesquisas realizadas para a cultura do arroz, além de entidades ligadas ao setor de produção, de logística e de mercados de exportação do grão.

Evento teve apresentação de ações em pesquisa, produção, logística e mercados de exportação do grão -Foto: Igor Vieira/Mídia Campo
Evento teve apresentação de ações em pesquisa, produção, logística e mercados de exportação do grão -Foto: Igor Vieira/Mídia Campo

Dia de Campo em Pelotas

O presidente do Irga também participou, na terça-feira, de um evento em Pelotas, na Estância da Graça. Com um público de mais de 300 pessoas, o Dia de Campo destacou várias cultivares produzidas pelo Instituto e oportunizou aos produtores participantes acompanhar o desenvolvimento e o manejo dessas variedades.

Texto: Fabrízio Fernández/Ascom Seapi
Edição: Secom

