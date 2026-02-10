Weliton Prado é eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

O deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG) foi eleito por unanimidade nesta terça-feira (10) presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Corretor de imóveis, Prado está em seu terceiro mandato consecutivo na Câmara. Antes disso, foi vereador em Uberlândia e deputado estadual por dois mandatos, sempre pelo PT. Por duas ocasiões (2021 e 2023) esteve à frente de comissões especiais focadas no combate ao câncer.

Prado também já chefiou outra comissão permanente da Casa, em 2024 presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e foi vice-presidente da Comissão do Idoso em 2025.

Atribuições

A comissão tem, entre suas atribuições, receber e investigar denúncias relativas à violação de direitos da pessoa idosa, fiscalizar e acompanhar programas governamentais e analisar projetos sobre o regime jurídico desse público. Outras atribuições são elaborar e acompanhar programas de apoio à pessoa idosa em situação de risco social, monitorar políticas públicas e acompanhar a ação dos conselhos de direitos das pessoas idosas federais, estaduais e municipais.