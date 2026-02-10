Projeto prevê certidão de nascimento em formato digital no aplicativo Gov.br

O Projeto de Lei 4967/25 determina a disponibilização da certidão de nascimento em formato digital por meio do aplicativo Gov.br, do governo federal. A proposta em análise na Câmara dos Deputados mantém a emissão da primeira via impressa sob responsabilidade dos cartórios de registro civil, como já acontece hoje.

A emissão pelo aplicativo deverá ser gratuita e acessível. Autora da proposta, a deputada Andreia Siqueira (MDB-PA) disse que a ideia é ampliar serviços digitais e garantir ao cidadão a possibilidade de acesso eletrônico contínuo e seguro.

Conforme o projeto, a certidão digital conterá as mesmas informações da versão impressa e terá validade equivalente. O texto estabelece que o documento digital será atualizado sempre que houver alteração do registro civil do cidadão.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp