Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hablla permite configuração de SLA com dashboard integrado

Plataforma certificada pela Meta como Business Solution Provider entrega controle granular sobre prazos de resposta, dashboards integrados e alerta...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/02/2026 às 09h48
Hablla permite configuração de SLA com dashboard integrado
Freepik

A Hablla, startup de IA, com metodologia de marketing conversacional integrado, sediada em São Paulo e certificada pela Meta como Business Solution Provider (BSP), implementou na plataforma um módulo de gerenciamento de SLA (Service Level Agreement) que permite às empresas definir, monitorar e receber alertas sobre os prazos de atendimento em canais como WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail e chat, sem a necessidade de ferramentas externas.

O Decreto nº 11.034/2022, conhecido como Lei do SAC, estabelece que empresas devem dar resposta efetiva às demandas dos consumidores no prazo máximo de 7 dias corridos. A legislação aplica-se a todas as empresas que fornecem produtos ou serviços no Brasil, independentemente do porte ou segmento. Para empresas que operam com atendimento via canais digitais como o WhatsApp, o cumprimento do SLA não é apenas um compromisso comercial, mas uma obrigação legal com potencial de gerar sanções em caso de descumprimento.

A Hablla estrutura internamente três níveis de SLA para suas operações e para os clientes da plataforma. O primeiro é o compliance legal, que atende ao prazo determinado pela legislação. O segundo é o SLA competitivo, que trabalha com tempos de primeira resposta de até 5 minutos no WhatsApp e resolução em até 1 hora. O terceiro é o que a empresa denomina SLA Inteligente, que combina triagem automática, resposta contextual e transbordo para atendimento humano quando necessário.

"A regulamentação define o piso legal, mas não define o comportamento do cliente. Na prática, um cliente que não recebe resposta rápida não espera até o limite legal: ele vai para a concorrência. O SLA configurável nos permite entregar para cada empresa um controle preciso sobre esse comportamento", Marcus Barboza, CRO e cofundador da Hablla.

Como o módulo de SLA funciona na plataforma

O gerenciamento de SLA da Hablla é configurável por setor, por tipo de atendimento e por canal. Administradores podem definir prazos de primeira resposta, tempo máximo de resolução e critérios de prioridade dentro da própria plataforma. Quando um atendimento se aproxima do limite ou ultrapassa o prazo definido, o sistema gera alertas automáticos para os responsáveis, sem a necessidade de monitoramento manual.

Os dados de SLA são exibidos nos dashboards da plataforma em tempo real. O painel apresenta o tempo médio de primeira resposta, a taxa de atendimentos resolvidos dentro do prazo, o CSAT (índice de satisfação do cliente) e o FCR (resolução no primeiro contato), organizados por setor, usuário e período. Essas métricas são geradas automaticamente a partir das conversações registradas nos canais conectados à plataforma.

Entre os indicadores disponíveis no dashboard de SLA da Hablla estão o tempo de primeira resposta, que mede o intervalo entre o recebimento da mensagem e a primeira resposta em operações comerciais e de suporte, e o tempo de resolução, que registra a duração total do atendimento até o fechamento em áreas de suporte. O painel também apresenta o CSAT, índice de satisfação do cliente por atendimento aplicado a operações comerciais e de suporte, e o FCR, taxa de atendimentos resolvidos no primeiro contato utilizada em suporte. O sistema gera alertas de SLA com notificações automáticas quando o prazo se aproxima ou é ultrapassado, aplicáveis a operações comerciais e de suporte. Todos os dados podem ser segmentados por setor, usuário, canal e período através de filtros configuráveis para gestão.

"O dashboard não é um relatório passivo. Ele funciona como um painel de controle da operação. Quando um atendimento está fora do SLA, o gestor vê isso em tempo real e pode redistribuir, priorizar ou intervir antes que isso afete a experiência do cliente", explica Alvaro Magri, CTO e cofundador da Hablla.

SLA aplicado em operação omnichannel

O monitoramento de SLA da Hablla funciona de forma integrada em todos os canais conectados à plataforma. Isso significa que uma empresa que atende pelo WhatsApp, Instagram e e-mail simultaneamente consegue aplicar prazos diferentes por canal e visualizar o desempenho de cada um no mesmo dashboard, sem fragmentação de dados.

70% das empresas brasileiras utilizam o WhatsApp como canal comercial, segundo dados da Opinion Box. No contexto de uma operação que concentra vendas, suporte e relacionamento pós-venda em uma única plataforma de mensagens, o controle de tempo de resposta passa a ser um fator diretamente vinculado à taxa de conversão e à retenção de clientes.

"Quando uma empresa define um SLA de 5 minutos para primeira resposta no WhatsApp e não tem ferramenta para medir isso, o SLA não existe na prática. O que a Hablla entrega é a visibilidade que transforma um acordo interno em uma operação real e mensurável", Rodrigo Xavier, CEO e cofundador da Hablla.

Dados da operação da Hablla

A Hablla reporta atualmente mais de 30 milhões de atendimentos processados pela plataforma, com 13.600 usuários ativos e mais de 285 milhões de mensagens trocadas. A empresa opera com mais de 68 milhões de execuções de fluxo de automação registradas até a data de publicação deste release.

A plataforma oferece integração com sistemas externos via API, incluindo ERP e CRM de terceiros, permitindo que os dados de SLA sejam consolidados junto com informações de outras áreas da operação comercial.

Conformidade e segurança

A Hablla é certificada pela Meta como Business Solution Provider, o que garante que as operações realizadas pela plataforma no WhatsApp Business API estão em conformidade com as políticas da Meta. A empresa também opera em acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, utilizando medidas técnicas de segurança para preservar a inviolabilidade dos dados dos usuários.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 10 horas

Integração de dados impulsiona eficiência e amadurece gestão

Consolidação de sistemas fortalece a tomada de decisão, amplia a produtividade e prepara operações para crescer com mais controle.

 Imagem de Freepik/vecstock
Tecnologia Há 14 horas

São Caetano desponta como opção estratégica para empresas

No Bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul (SP), há um movimento crescente de empresas buscando espaços corporativos, afirma Luiz Carlos Marques, CE...
Tecnologia Há 3 dias

NordVPN passa pela sexta auditoria independente da política no-logs

Avaliação conduzida pela Deloitte Lithuania mostra que a empresa não registra a atividade online dos usuários

 SHUTTERSTOCK
Tecnologia Há 3 dias

Avanço da IA na educação amplia foco na capacitação de professores

Com aplicações crescentes no ensino básico e superior, a inteligência artificial reforça a formação docente como ponto estratégico da inovação educ...

 Reprodução/Postgrain
Tecnologia Há 4 dias

IA redefine estética, estratégia e conexão para creators

Recursos oferecem tempo, segurança e aceleram produção para criadores de conteúdo sem sacrificar autenticidade humana. Adobe no Brasil lista cinco ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
21° Sensação
1.27 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova MP que estrutura a Agência Nacional de Proteção de Dados
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria diretorias na OAB
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que cria a Semana Nacional de Retiros Culturais
Economia Há 3 horas

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em títulos no mercado internacional
Direitos Humanos Há 6 horas

Lula defende educação para o combate à violência contra mulher

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,04%
Euro
R$ 6,19 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,800,20 -1,40%
Ibovespa
186,241,16 pts 1.8%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias