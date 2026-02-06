Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Alckmin elogia suspensão do pagamento de penduricalhos por Flávio Dino

Vice-presidente considera a notícia importante para o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/02/2026 às 17h23
Alckmin elogia suspensão do pagamento de penduricalhos por Flávio Dino
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O vice-presidente da Republica e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, elogiou hoje (6) a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino em suspender o pagamento dos chamados “penduricalhos”, benefícios que são concedidos a servidores públicos e que não cumprem o teto remuneratório constitucional, de R$ 46,3 mil. A suspensão vale para os Três Poderes.

Ao palestrar hoje (6) no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon), na capital paulista, Alckmin disse ter “ficado feliz” ao abrir os jornais e ter se deparado com essa notícia, que ele considerou “importante para o país”.

“O ministro Flávio Dino falou: ‘Vamos acabar com esses penduricalhos de super salário’. Isso é pago com o dinheiro do trabalhador, da dona Maria que mora na favela, do trabalhador do salário mínimo. É ele que paga através dos impostos indiretos. O Brasil é o campeão dos impostos indiretos do mundo. Então, vamos prestigiar essas boas medidas que são importantes para o nosso país”, falou ele, depois de palestrar sobre doença mental no sindicato.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em fala aos sindicalistas ao final de sua palestra, Alckmin exaltou também a democracia e as instituições brasileiras. Segundo ele, as pessoas podem ser mais à direita ou à esquerda, mas o que importa e o que vai diferencia-las, de fato, é o apreço que elas têm pela democracia. “O que diferencia mesmo é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. Essa é a grande diferença”, falou.

“As pessoas passam, as instituições ficam. Se a gente for verificar no mundo, os países que avançaram mais, melhoraram a vida das pessoas e desenvolveram mais, o que fez a diferença foram as boas instituições, a sociedade civil organizada. Não foi o governo”, completou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 2 dias

Lula assina MP que libera FGTS a entidades filantrópicas

Medida prevê R$ 4 bilhões em 2026 e reforço a serviços do SUS
Política Há 2 dias

Lula pede mobilização contra "indústria de contar mentiras

Em Salvador, presidente lembra que até o SUS foi alvo de fakenews
Política Há 2 dias

Haddad pede que Congresso enfrente problema dos supersalários

Ministro apoia decisão de Flávio Dino e critica auxílios fora do teto
Política Há 3 dias

Entidades pedem veto à criação da licença indenizatória no Legislativo

Segundo organizações, projeto criaria efeito cascata na administração

 (Foto: Divulgação)
Saúde Pública Há 3 dias

Passo Fundo registra primeiro caso autóctone de dengue em 2026

Levantamento aponta focos do Aedes aegypti em 117 imóveis e alerta para risco de circulação do vírus

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.13 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias